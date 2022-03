Sahara : Le soutien de l’Espagne au Maroc, “point d’inflexion” dans le règlement du différend (politologue)

samedi, 19 mars, 2022 à 11:51

Madrid – Le soutien exprimé par l’Espagne au Maroc en reconnaissant la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie comme “la base la plus sérieuse, réaliste et crédible”, constitue un « point d’inflexion» dans le règlement du différend autour du Sahara marocain, a indiqué, samedi, le politologue espagnol, Pedro Ignacio Altamirano.

« Cette décision doit servir à approfondir davantage nos relations économiques, sociales, culturelles et politiques et à bâtir un avenir meilleur basé sur le respect et les intérêts communs », a ajouté M. Altamirano dans une déclaration à la MAP.

« Il est impératif de regarder vers l’avenir plutôt que vers le passé. J’espère que cette décision sera un nouveau départ pour le renforcement des relations bilatérales », a-t-il relevé, rappelant que le message du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à SM le Roi Mohammed VI s’inscrit dans le prolongement de l’appel lancé par le Souverain dans le discours du 20 août dernier en faveur du dialogue et de la paix.

« C’est un grand moment à célébrer pour tous ceux qui aiment et défendent la paix et le progrès », a fait observer M. Altamirano.

Vendredi, Pedro Sanchez a adressé un message au Souverain dans lequel il a souligné que “l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara Marocain.

Reconnaissant « l’importance de la question du Sahara pour le Maroc”, le chef de l’exécutif espagnol a mis l’accent sur “les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable” au différend.

En réaction au message de Pedro Sanchez, le Maroc a indiqué qu’il apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l’Espagne au sujet de la question du Sahara Marocain.