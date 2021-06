Sahara: La Suisse salue les efforts “crédibles et sérieux” du Maroc

vendredi, 4 juin, 2021 à 11:45

Le Maroc célèbre, samedi, la journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR), qui offre chaque année l’occasion de sensibiliser la population à l’importance d’une exploitation durable de la faune aquatique et de la biodiversité marine et de mettre en relief les efforts entrepris par le Royaume pour lutter contre tout acte illégal portant atteinte à ses ressources halieutiques.