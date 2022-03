Sahara : La voie choisie par l’Espagne devrait être empruntée par d’autres pays et organisations (expert paraguayen)

samedi, 19 mars, 2022 à 19:33

Asunción – La nouvelle voie choisie par l’Espagne au sujet du Sahara marocain devrait être empruntée par d’autres pays et organisations internationales, pour consolider le dialogue et la paix dans la région, a souligné l’analyste politique paraguayen, Ignacio Martinez.

Réagissant au message adressé vendredi à SM le Roi Mohammed VI, par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, l’écrivain et journaliste paraguayen a indiqué que “la nouvelle position de l’Espagne n’est que justice rendue au Maroc”, qui déploie des efforts politiques et diplomatiques inlassables pour trouver une solution pacifique et négociée au différend autour du Sahara Marocain.

“La position solennelle de Madrid sur la question du Sahara marocain est juste. C’est aussi un appui à la politique de dialogue et de promotion de la paix comme prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, a noté M. Ignacio Martinez.

Pour lui, “la position de l’Espagne, qui amorce une nouvelle étape faite de cohabitation et de respect mutuel, est une attitude que toute organisation internationale et tout gouvernement doit accompagner au nom de la souveraineté des Etats et de la paix”.

L’auteur du livre “Regard latino-américain sur le Sahara marocain” a fait observer que la position du gouvernement de Pedro Sanchez s’inscrit dans le sillage du discours de SM le Roi du 20 août dernier, dans lequel le Souverain avait invité l’Espagne à des relations basées sur le dialogue, la paix et le respect mutuel.

Dans son message au Souverain, M. Sanchez a souligné que “L’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara Marocain.

Reconnaissant « l’importance de la question du Sahara pour le Maroc”, le chef de l’exécutif espagnol a mis l’accent sur “les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable” au différend.

En réaction au message de Pedro Sanchez, le Maroc a indiqué qu’il apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l’Espagne au sujet de la question du Sahara Marocain.