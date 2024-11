Sainte Lucie salue les Initiatives de Sa Majesté le Roi sur le Sahel et l’Atlantique pour une Afrique prospère et stable et exprime sa grande appréciation pour la vision Royale pour la coopération sud-sud

vendredi, 8 novembre, 2024 à 16:25

Rabat – Sainte Lucie a salué, vendredi à Rabat, les Initiatives Royales sur le Sahel et l’Atlantique, qui « promeuvent la paix, la stabilité et la prospérité partagées » et « offrent des opportunités sans précédent pour promouvoir l’intégration et la coopération régionales ».

Dans un communiqué conjoint, adopté à l’issue des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, avec son homologue de Sainte Lucie, M. Alva Romanus Baptiste, ce dernier a mis en avant l’engagement du Royaume, sous l’impulsion de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en vue de favoriser une coopération avantageuse avec la région des Caraïbes.

A cet égard, Saint Lucie a exprimé, dans le même communiqué conjoint, sa « grande appréciation pour la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la coopération sud-sud », soulignant que cette vision Royale renforce « la stabilité et la sécurité dans la région des Caraïbes ».