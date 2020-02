Salon “Rétromobile” de Paris, la grand-messe des passionnés des voitures anciennes et de collection

mercredi, 12 février, 2020 à 14:04

-par Idriss Tekki-

Paris – Le Salon international “Rétromobile” est devenu au fil des années la grand-messe des passionnés des voitures anciennes et de collection. La 45ème édition de ce prestigieux salon, qui s’est déroulée du 5 au 9 février au parc des expositions Porte de Versailles dans la capitale française a été l’occasion de mesurer à quel point l’automobile continue d’être une source d’émotion et de passion pour des milliers d’amateurs, de collectionneurs et de professionnels de la voiture ancienne.

Répartis en trois pavillons sur plus de 72.000 m2, ils étaient plus de 600 exposants qui, chacun dans son domaine de spécialité, ont rivalisé en ingéniosité pour le plus grand bonheur de milliers de visiteurs en provenance des quatre coins de la planète.

Le public de tout bord était ainsi au rendez-vous pour un voyage dans le temps. L’occasion aussi de vivre une passion et de rencontrer des artistes, clubs et fédérations, libraires, organisateurs de rallyes, vendeurs de pièces détachées et de miniatures, restaurateurs, marchands d’automobile, maisons de ventes aux enchères, restaurateurs mécaniciens, assureurs, constructeurs, ….

Une tour de Babel en plein Paris

Au Rétromobile, on ne parle pas que français. En déambulant dans les différents pavillons et stands d’exposants, on entend parler espagnol, allemand, anglais, arabe, italien et plein d’autres langues, ce qui reflète le caractère international de ce rendez-vous annuel de l’automobile ancienne.

Cinq jours durant, le parc d’exposition parisien a porté les allures d’une tour de Babel, où les différences linguistiques, culturelles et de provenance n’ont entamé en rien une passion partagée par des millions de personnes de part le monde, un amour indéniable pour les joyaux de l’histoire automobile.

Ainsi, pour manger, on parle espagnol pour commander son gaspacho, italien pour s’adresser au vendeur de pièces échanges pour les Fiat, les Alfa Romeo ou les Ferrari, anglais, de même que pour un devis de projet de restauration ou pour costumiser sa bagnole.

Un millier de modèle pour le grand bonheur des fans de la voiture ancienne

Les visiteurs de ce 45ème salon Rétromobile étaient au rendez-vous avec un millier de modèles retraçant le long chemin et les évolutions que le secteur automoteur a parcouru depuis ses débuts vers la fin du 19è siècle.

Cette grand-messe internationale, qui ne cesse de gagner en notoriété d’année en année, invite les passionnés de la voiture de collection à plonger dans un voyage dans le temps à travers le contact direct avec des véhicules historiques et uniques, voire rares.

Dans la plupart des cas, se sont des voitures, des camions, des motos, des chars et tanks, des camions et des tracteurs qui ont marqué une époque pour s’ériger en témoins de temps lointains d’un secteur qui n’a pas cessé d’évoluer et de révolutionner les mentalités.

Pour Hervé Poulain, commissaire-priseur de la vente officielle du salon organisée par le département Motorcars de la maison de vente aux enchères française Artcurial, le salon présente une offre pour tous les goûts et un choix “tout à fait extraordinaire”.

Selon lui, les collectionneurs préfèrent toujours une voiture qui a une histoire à raconter, ce qui fait la singularité du Rétromobile, faisant observer que la vente aux enchères officielle du Salon le 7 février organisée par Artcurial Motorcars s’est inscrit dans cet esprit en offrant aux passionnés et collectionneurs de la voiture ancienne une sélection unique.

Max Cohen-Olivar, un Marocain dans la cour des grands du salon

Outre une Mercedes Benz de 1928 estimée entre 6 et 8 millions d’euros, les enchérisseurs étaient au rendez-vous avec des voitures iconiques, dont deux ayant appartenu à la star de la chanson française Johnny Hallyday ainsi qu’une Ferrari de la légende de la formule 1, l’Allemand Michael Schumacher, en plus d’un bateau qui fut propriété du milliardaire égyptien Al Fayed, à bord duquel aurait voyagé la princesse Diana.

Dans la sélection d’Artcurial pour cette année, figure aussi une Ferrari ayant appartenu au pilote marocain Max Cohen-Olivar, le plus grand coureur automobile de l’histoire du Royaume, avec vingt participations aux 24 Heures du Mans, a expliqué M. Poulain à la MAP.

Cette voiture a une histoire toute particulière car après l’avoir vendue une première fois, Olivar, décédé en 2018 à Casablanca, décide de la racheter à nouveau. “Il ne pouvait pas vivre sans elle”, affirme cet expert de plus de 45 ans dans le domaine des ventes aux enchères d’automobile.

“J’espère qu’elle pourra retourner au Maroc” car ça sera “magnifique” et un “superbe hommage” à cette légende de l’automobile, a-t-il dit.

Selon lui, ces ventes n’ont rien à voir avec les ventes de tableaux, ce qui explique le grand nombre de personnes qui tiennent à y participer s’agissant avant tout d’un show.

Ils étaient entre 2000 et 3000 personnes à assister à la vente, vendredi dernier, qui s’est déroulée dans une ambiance festive et marquée par une forte présence médiatique.

Des véhicules pour toutes les bourses

Dans l’imaginaire collectif, devenir le propriétaire d’une belle voiture de collection est souvent réservée aux plus fortunés. Toutefois, cette année, plusieurs exposants ont décidé de briser cette idée en proposant aux plus passionnés une collection de voitures iconiques d’une valeur inférieure à 25.000 euros. Le cas notamment de Catawiki et d’Artcurial.

“Cette année, on a des voitures pour toutes les bourses”, explique à la MAP, Benjamin Arnaud, spécialiste de l’automobile chez Artcurial Motorcars, ajoutant qu’il y a aussi des voitures présentées sans prix de réserve, ce qui signifie qu’elle peuvent changer de main à la première enchère.

Artcurial qui organise depuis quelques années la vente officielle du salon et présente cette année 150 voiture, une dizaine de motos et quatre bateaux, offre cette année des voitures de collection avec un prix de départ de moins de 10 mille euros, relève-t-il.

Entre des véhicules chers réservés aux grosses fortunes et ceux dont le prix ne dépassait pas quelques milliers d’euros, les amoureux de la voiture ancienne n’avaient que l’embarras du choix.