Sao Tomé-et-Principe déterminé à renforcer les liens de coopération avec le Maroc (Pdt de l’Assemblée nationale)

mercredi, 28 avril, 2021 à 13:20

Rabat – Le président de l’Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe, Delfim Santiago Das Neves, a réaffirmé, mercredi à Rabat, la détermination de son pays à renforcer les liens de coopération avec le Maroc, au service des intérêts des deux pays et peuples frères et amis.

La République de Sao Tomé-et-Principe est “fortement engagée à consolider davantage la coopération avec le Royaume du Maroc dans les différents domaines, notamment sur les plans politique et diplomatique”, a souligné M. Santiago Das Neves dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le responsable santoméen a, dans ce sens, relevé l’excellence des relations liant les deux États frères et amis, comme en témoigne la récente inauguration d’un consulat général à Laâyoune et d’une ambassade à Rabat, tout en réitérant la ferme volonté de son pays de conforter les liens d’amitié et de coopération bilatérale.

Mardi, le président de l’Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe a eu des entretiens avec le président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki, au cours desquels il a réitéré le soutien indéfectible de son pays à la marocanité du Sahara et le ferme engagement de cette institution législative en faveur du Royaume pour défendre ses causes nationales dans les différents foras internationaux.

Il a aussi fait part de sa volonté de renforcer davantage les liens d’amitié et de coopération entre les deux États, en particulier dans le cadre de la diplomatie parlementaire.