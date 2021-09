Scrutin du 8 septembre à Fès-Meknès : La carte politique régionale a connu un changement radical (universitaire)

vendredi, 17 septembre, 2021 à 18:16

Fès – La carte politique de la région Fès-Meknès, issue du triple scrutin du 8 septembre, a connu un ‘’changement radical’’ par rapport à celle dégagée suite aux élections régionales et communales de 2015 et législatives de 2016, a affirmé l’enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, Abderrazak El Hiri.