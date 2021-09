Scrutin du 8 septembre : Le Maroc donne l’exemple (Jack Lang)

jeudi, 9 septembre, 2021 à 15:08

Paris – En organisant des élections législatives dont les résultats partiels viennent de tomber, le Maroc donne “un remarquable exemple du respect du pluralisme électoral”, a affirmé Jack Lang, Président de l’Institut du Monde Arabe (IMA), pour qui le Royaume est “un modèle à suivre en Afrique”.

Il a également souligné, dans une déclaration à la MAP, que ces élections “vont renforcer la position du Royaume en tant que pays allié et stratégique de l’Europe”.

“Je me réjouis que le Maroc donne un remarquable exemple du respect du pluralisme électoral. C’est une nouvelle heureuse pour la démocratie, pour la liberté, pour le respect de la pluralité des idées et des opinions”, a déclaré M. Lang, affirmant que cela “montre que le Maroc a des institutions qui ont pleinement respecté la liberté des électeurs et des partis”.

“Le rêve serait que cet exemple fasse tâche d’huile, et que d’autres pays en Afrique s’en inspirent”, a-t-il dit.

Selon l’ancien ministre français, “par le jeu de ce scrutin, le Maroc allie la stabilité, incarnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et le pluralisme électoral et des idées”, assurant que le Royaume sortira renforcé de ces élections de même que son rayonnement international.

En outre, a souligné le président de l’IMA, “ces élections vont renforcer la position du Maroc en tant que pays allié et stratégique pour l’Europe”.

Il s’est également dit convaincu que le prochain gouvernement issu de ce scrutin s’attellera à mettre en œuvre le nouveau modèle de développement, ce grand chantier voulu par le Souverain pour davantage de prospérité pour le peuple marocain.

“C’est une heureuse coïncidence entre cette alternance démocratique et l’adoption de ce rapport (sur le nouveau modèle de développement) et sa prochaine mise en application », a relevé, dans ce contexte, le président de l’IMA.