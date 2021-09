Scrutin du 8 septembre : Une rentrée politique avec des enjeux majeurs

samedi, 18 septembre, 2021 à 12:52

-Par Abdellatif EL JAAFARI-

Casablanca – Après les résultats des élections et l’entame des consultations pour la composition d’une nouvelle carte politique aussi bien au niveau du gouvernement que des instances élues, la rentrée politique a débuté en toute vitesse pour dresser les contours d’une nouvelle étape.

des citoyens de ce scrutin, soit 7 mois avant les échéances du 8 septembre, relevant que l’objectif était de se faire une idée sur les questions prioritaires chez les citoyens.

Selon ce sondage, près de 83 pc aspirent à une amélioration du secteur de l’éducation et ses composantes, 79 pc pour le système de santé et 77 pc pour les conditions de vie des citoyens et la lutte contre la précarité et la pauvreté, tandis 74 pc des sondés veulent davantage d’opportunités d’emploi, 68 pc une amélioration du revenu des familles marocaines et 64 pc une amélioration du climat des libertés publiques et la liberté d’expression et d’opinion.

Pour M. Bennane, les aspirations des citoyens sont grandes et l’avenir montrera si le nouveau gouvernement est en mesure de trouver des solutions efficientes pour les satisfaire.