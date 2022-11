Une secrétaire d’Etat espagnole souligne l’importance de la tenue pour la première fois du forum de l’Alliance des civilisations en terre africaine

mardi, 22 novembre, 2022 à 14:47

Fès – La secrétaire d’Etat espagnole à la coopération internationale Pilar Cancela Rodríguez, a souligné, mardi à Fès, l’importance de la tenue pour la première fois du forum de l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC) en terre africaine.

S’exprimant à l’ouverture du 9-ème forum de l’Alliance des civilisation de l’ONU, la responsable espagnole a également mis en avant la priorité accordée par l’alliance au continent africain, mettant l’accent sur la nécessité de prendre en considération le rôle du continent et la situation des pays précaires pour relever les défis d’avenir.

Mme Rodríguez a en outre relevé que la ville de Fès reflète les valeurs de coexistence ainsi que la pertinence du thème choisi pour le 9ème forum de l’ UNAOC à savoir: “Vers une alliance de paix : Vivre ensemble comme une seule humanité”, exprimant ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI.

L’UNAOC, parrainée par l’Espagne et la Turquie, oeuvre pour la promotion du respect et du dialogue, a-t-elle dit, appelant au développement d’une diplomatie proactive pour lutter contre l’extrémisme et servir la paix.

La responsable espagnole a en outre noté que son pays promeut les valeurs de dialogue des civilisations et des cultures, rappelant que l’Alliance de civilisations s’intéresse, entre autres, à la promotion du rôle de la femme et des jeunes, aux migrations, à l’identité culturelle et aux valeurs communes.

La séance d’ouverture de ce forum qui se tient sous la thématique: “Vers une alliance de paix : Vivre ensemble comme une seule humanité”, a été marquée par un message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants, dont lecture a été donnée par M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi.

Co-présidé par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita et le Haut Représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Angel Moratinos, cet événement connaît la participation de délégations officielles faisant partie du groupe des pays et organisations amis de l’alliance, de la société civile, des acteurs dans le champ d’action de l’alliance, des universitaires, des jeunes professionnels et des étudiants.