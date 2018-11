Le Secrétaire général de l’ONU “a toujours été favorable à un dialogue renforcé” entre le Maroc et l’Algérie (Porte-parole)

mercredi, 7 novembre, 2018 à 19:40

New York (Nations-Unies) – Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, “a toujours été favorable à un dialogue renforcé entre le Maroc et l’Algérie”, a affirmé mercredi à New York son porte-parole, Stéphane Dujarric, et ce en réaction à l’annonce par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de la disposition du Royaume au dialogue direct et franc avec l’Algérie, contenue dans le Discours à la Nation, prononcé par le Souverain à l’occasion du 43-ème anniversaire de la Marche verte.

“Le Secrétaire général a toujours été favorable à un dialogue renforcé entre le Maroc et l’Algérie”, a dit le porte-parole lors de son point de presse quotidien, en réponse à une question d’un journaliste au sujet de la proposition par Sa Majesté le Roi à l’Algérie de créer un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation, contenue dans le discours Royal.

M. Dujarric a également tenu à souligner que le Secrétaire général de l’ONU “se félicite du soutien apporté par Sa Majesté le Roi aux efforts déployés par l’Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara, Horst Kohler, en vue de la reprise des pourparlers”.

Il a ajouté que M. Guterres s’est ainsi félicité des réponses positives à l’invitation de M. Kohler à la table ronde initiale qui sera tenue à Genève les 5 et 6 décembre.

“Le Secrétaire général exprime l’espoir que cette première table ronde sera le début d’un processus qui conduira à une solution à ce conflit de longue date”, a conclu son porte-parole.

Dans Son discours à la Nation, Sa Majesté le Roi avait souligné: “C’est, donc, en toute clarté et en toute responsabilité que Je déclare aujourd’hui la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations”.

Le Souverain a également souligné, dans ce discours, “la collaboration sincère” du Maroc avec le Secrétaire général des Nations-Unies”, et le soutien apporté par le Royaume aux efforts de son Envoyé personnel pour le Sahara “pour poser les jalons d’un processus politique sérieux et crédible”.