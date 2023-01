Des sénateurs américains saluent le leadership régional “extraordinaire” de SM le Roi

samedi, 14 janvier, 2023 à 10:16

Rabat – Des sénateurs américains en visite au Maroc ont salué, vendredi à Rabat, le leadership “extraordinaire” de SM le Roi Mohammed VI dans toute la région.

SM le Roi est un “leader extraordinaire au Maroc, en Afrique, et même en Europe et dans toute la région”, a affirmé, dans une déclaration à la presse, le sénateur républicain l’Oklahoma, James Lankford.

M. Lankford a ainsi souligné que le leadership du Souverain est “un véritable atout” pour le renforcement du dialogue dans la région.

Dans une déclaration similaire, recueillie en marge du dîner offert par SM le Roi en l’honneur de la délégation du Congrès américain, la sénatrice démocrate du Nevada, Jacky Rosen, a remercié le Souverain pour “la chaleur et l’hospitalité” marocaines, notant que cette visite dans le Royaume a été une occasion de réfléchir au moyen d’approfondir le “partenariat séculaire” entre Rabat et Washington.

Mme Rosen a ainsi fait observer que les deux pays œuvrent ensemble pour la réalisation d’objectifs communs de paix et de prospérité dans toute la région.

La délégation du Congrès américain, qui compte également les sénateurs Michael Bennet, Kirsten Gillibrand, Dan Sullivan, Mark Kelly et Ted Budd s’était entretenue, vendredi, avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Ces entretiens ont évoqué notamment les relations distinguées unissant le Maroc et les Etats-Unis, fondées sur un partenariat fort, ambitieux et diversifié.