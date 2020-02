Sénégal : le covoiturage, une solution à la congestion routière ?

jeudi, 27 février, 2020 à 11:34

-Par Rachid Maboudi-

Dakar – A l’instar des grandes métropoles africaines, l’embouteillage à Dakar est devenu un véritable casse-tête pour automobilistes, piétons et écologistes. Face à cette situation, des solutions pratiques et novatrices s’imposent avec acuité à l’image des applications de covoiturage qui ont commencé à proliférer dans le pays, calquant ainsi un modèle qui a fait ses preuves urbi et orbi.

“Vous cherchez un trajet ? Trouvez un covoiturage et voyagez moins cher en toute confiance, même à la dernière minute”. “Vous effectuez un long trajet en voiture ? Partagez les frais avec vos passagers”, sont, entre autres, des messages lancés par des portails électroniques de covoiturage au Sénégal.

Le covoiturage se définit comme étant “l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, en partageant des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.

Si le concept a connu un grand succès partout dans le monde, les entrepreneurs sénégalais ne se sont pas fait intimider par les restrictions de la loi afin de se lancer dans ce marché et tenter l’aventure.

Inutile de rappeler les innombrables bienfaits du covoiturage, notamment en termes de limitation de la saturation des routes et de l’espace public, de réduction du budget du transport, d’impact sur l’environnement et de promotion des valeurs de solidarité, etc.

Selon des statistiques, la plateforme communautaire payante et leader mondial de covoiturage “Blablacar” compte 87 millions de membres et est présente dans 22 pays. Elle enregistre pas moins de 25 millions de voyageurs par trimestre, soit 3,9 personnes par véhicule (taux d’occupation moyen sur l’application), contre 1,9 personne par véhicule sans “BlaBlaCar”.

Le covoiturage permet également d’économiser 1,6 million de tonnes de CO2 chaque année, soit l’équivalent des émissions générées par les transports à Paris en un an.

“Nous misons sur le développement d’une solution inclusive passant aux peignes fins les maux actuels de la mobilité urbaine des régions du Sénégal dans sa globalité et en particulier la ville de Dakar”, a assuré Djibril Sarr, un des développeurs de “Yobbaléma”, une application de covoiturage qui vient de voir le jour, courant février, au Sénégal.

“Nous aspirons également à la limitation rationnelle de la saturation des routes, à la participation à l’économie des villes, en développant un concept de participation citoyenne, à la réduction des gaz à effet de serre et au développement d’un esprit de solidarité et de sécurité routière”, a déclaré M. Sarr à la MAP, lui qui se présente comme étant le premier sénégalais à concevoir une application de géolocalisation appelée “Sentaxi” en 2014.

“Je me suis toujours intéressé aux questions de mobilité (…). Présentement, j’ai décidé de créer, avec des collaborateurs, une startup à Thiès au Sénégal pour promouvoir des applications dans le domaine de la digitale dont l’un des produits lancé est l’application Yobbalema afin de mettre en avant le covoiturage : domicile – travail, courts et longs trajets”, a expliqué cet ingénieur en système d’information, ajoutant que cette initiative focalise “sur des actions proactives pouvant conduire à une mobilité urbaine durable”.

Selon lui, vu la pression démographique qui ne cesse d’accroitre et le développement des secteurs d’activités, le covoiturage devient un “impératif”.

“A Dakar, on vit constamment une congestion routière. Ainsi, la solution de Yobbalema permettra de résoudre en partie cette congestion avec l’utilisation conjointe des voitures, d’autant plus que nous fournissons une solution permettant de mettre en avant le covoiturage domicile travail”, a-t-il ajouté.

Si la pratique du covoiturage, un mal nécessaire selon certains, n’a pas atteint son rythme de croisière et n’est pas outre mesure codifiée au Sénégal, elle offre d’heureuses perspectives aux usagers de la route, tant en ce qui concerne le transport urbain qu’interurbain. D’ailleurs, nombreuses sont les pages sur les réseaux sociaux qui font la promotion de cette pratique qui rencontre une grande satisfaction de la part des internautes.

Et comme toute nouvelle profession, les hommes du métier ont fait de mauvaise fortune bon coeur -vu les restrictions légales auxquelles ils sont assujettis- et ont mené le combat en vue d’une légalisation de leur profession.

En mai dernier, des chauffeurs de véhicules de transport irrégulier appelés “Allô Dakar”, avaient lancé une structure fédérative nationale dénommée Collectif des usagers pour l’encadrement et la légalisation du covoiturage au Sénégal (CUELEC), afin d’entreprendre des démarches pour que leur activité soit reconnue par l’Etat.

“Vu tous les avantages du covoiturage, le Collectif des usagers pour l’encadrement et la légalisation du covoiturage au Sénégal, demande à l’Etat du Sénégal de regrouper les acteurs du transport pour l’ouverture d’une série de concertations, visant à organiser ce nouveau type de transport, qui emploie des milliers de Sénégalais dans toutes les régions”, avait indiqué son président, Abdoulaye Ndiaye.

En définitive, si cette pratique cherche encore une voie au pays de la Téranga, elle semble néanmoins une véritable alternative au transport conventionnel dans le dessein de décongestionner les villes du Sénégal et lutter contre la pollution qui fait des ravages dans le pays.