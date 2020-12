Le SG de l’ONU appelle à redoubler d’efforts pour la mise en œuvre du Pacte de Marrakech sur la migration

mardi, 1 décembre, 2020 à 22:03

Nations-Unies (New York) – Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a appelé mardi les Etats membres de cette organisation et tous les partenaires à redoubler d’efforts dans la mise en œuvre du Pacte de Marrakech sur la migration et à protéger les droits humains de tous les migrants, quel que soit leur statut, y compris dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Le Pacte de Marrakech, aussi connu sous le nom de Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, est un document historique pour une coopération internationale renforcée sur la question migratoire. Ce Pacte avait été adopté le 10 décembre 2018 par consensus lors de la Conférence intergouvernementale des Nations-Unies sur la migration tenue à Marrakech.