SIAM, la foire agricole “la plus prestigieuse” d’Afrique du Nord (ministère espagnol)

mardi, 23 avril, 2024 à 9:15

Madrid – Le Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), dont l’ouverture a été présidée lundi à Meknès par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, est la foire agricole “la plus prestigieuse” d’Afrique du Nord, a affirmé lundi le ministère espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation.

Le SIAM, dont l’Espagne est l’invitée d’honneur de la 16ème édition, connaît cette année la participation de près de 1.500 exposants de 70 pays et devrait attirer plus de 900.000 visiteurs cette année, a relevé le ministère dans un communiqué.

Le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas a participé à l’inauguration de cette foire agricole qui se tient à Meknès du 22 au 28 avril sous le slogan “Climat et agriculture : pour des systèmes de production durables et résilients”, indique le communiqué, notant que “cette manifestation est considérée comme la plus prestigieuse d’Afrique du Nord”.

En tant qu’invité d’honneur, l’Espagne dispose d’un stand qui accueille une importante représentation d’entreprises espagnoles, couvrant les différentes étapes de la production agricole (intrants agricoles, pépinières, technologie d’irrigation, réfrigération industrielle, etc), fait savoir le ministère espagnol.

La participation de l’Espagne à ce salon est aussi l’occasion de montrer non seulement son importance comme acteur majeur de sécurité alimentaire, mais aussi son potentiel en termes de développement de la technologie et de l’innovation liées au secteur primaire, ajoute-on.

Et le communiqué de relever que le gouvernement espagnol a élaboré un programme complet d’événements et de conférences tout au long du Salon pour débattre des questions les plus préoccupantes pour le secteur agricole telles que l’innovation agricole, la durabilité, le changement climatique, la gestion de l’eau et comment les nouvelles technologies peuvent offrir des solutions aux défis de l’avenir et assurer la rentabilité des exploitations.

Par ailleurs, le département ministériel espagnol a indiqué que les exportations espagnoles vers le Maroc ont atteint un record historique en 2023, avec une valeur de 12,146 milliards d’euros, soit 3,3 % de plus qu’en 2022, ce qui est nettement supérieur à la croissance des ventes espagnoles de par le monde.

Ainsi, l’Espagne est le principal fournisseur de biens et services du Maroc, avec une part de 14%, alors qu’elle importe du Maroc principalement du matériel électrique, des vêtements, des équipements, composants et accessoires automobiles et poissons, a-t-il poursuivi.

Quant aux exportations agroalimentaires espagnoles vers le Maroc en 2023, elles se sont élevées à 1,155 milliard d’euros, soit 8,3 % de plus que l’année précédente. Depuis 2019, ces ventes ont presque triplé, avec une augmentation de 135%, conclut la même source.