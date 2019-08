La Sierra Leone exprime sa reconnaissance vis-à-vis des initiatives de soutien du Maroc

lundi, 19 août, 2019 à 20:16

Rabat – La ministre sierra-léonaise des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nabeela Tunis, a exprimé, lundi à Rabat, la gratitude de son pays vis-à-vis des initiatives entreprises par le Maroc en soutien à la Sierra Leone, et ce dans plusieurs étapes historiques.

Lors d’un entretien avec le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, la diplomate sierra-léonaise a mis en avant le soutien technique et financier que le Maroc a apporté à son pays lors de l’épidémie d’Ebola et le souci du Royaume de maintenir un pont aérien avec la Sierra Léone tout au long de cette période difficile.

Selon un communiqué du département du Chef du gouvernement, Mme Tunis a réaffirmé le soutien permanent de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume et aux efforts que déploie le Maroc en vue d’aboutir à une solution pacifique et politique à la question du Sahara marocain dans le cadre de l’initiative d’autonomie.

Elle a, en outre, fait part du soutien solide de son pays au rôle de l’Organisation des Nations Unies en tant que “cadre exclusif” du processus visant à parvenir à un règlement définitif de la question du Sahara marocain.

De son côté, M. El Otmani a exprimé la haute estime que voue le Maroc aux positions de la République de Sierra Leone soutenant le Royaume et sa cause nationale dans les foras africains et internationaux.

Il a, par ailleurs, affirmé la ferme volonté du Maroc de continuer de partager avec ce pays ami l’expérience et l’expertise qu’il a accumulées dans de nombreux domaines, tels que l’agriculture, l’industrie, les énergies renouvelables, et d’encourager les partenariats entre les opérateurs privés respectifs, dans le cadre de la politique africaine qu’adopte le Maroc sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, et qui vise à soutenir et accompagner le développement dans le continent.

Selon la même source, cette rencontre a été l’occasion aussi de mettre en exergue les relations d’amitié entre les deux pays et d’examiner les moyens de raffermir la coopération bilatérale en vue de jeter les fondements d’une nouvelle étape de partenariat fructueux.