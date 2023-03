La signature des programmes de coopération avec l’UE, un renforcement du partenariat “win-win” (Economiste)

vendredi, 3 mars, 2023 à 12:47

Casablanca- La signature des programmes de coopération entre le Maroc et l’Union Européenne (UE) dans plusieurs domaines constitue un renforcement du partenariat “win-win” entre les deux parties, a relevé l’économiste El Mehdi Fakir.

“La plupart de ces programmes permettraient d’appuyer la mutation des structures sociétale et économique du Maroc”, a indiqué M. Fakir dans une déclaration à la MAP, en réaction à la visite au Royaume du Commissaire européen au Voisinage, Olivier VARHELYI et à la signature des programmes de coopération d’un montant total de 5,5 milliards de dirhams.

Dans ce sens, il a noté que le Maroc s’inscrit aujourd’hui dans le cadre d’un nouveau modèle de développement (NMD) qui se veut un modèle inclusif dont le noyau dur est l’être humain.

Selon l’expert, le financement de ce modèle passe impérativement par plusieurs volets, tels que l’inclusion financière, le financement de l’employabilité, l’approche genre et l’intégration de la femme dans le développement.

Et de poursuivre que les programmes de coopération portent également sur la mise à niveau de l’administration et l’appui au Maroc vers les énergies renouvelables qui sont autant de projets traduisant l’intérêt de l’UE pour ce virage et cette mutation économique et sociétale entamée par le Royaume.

M.Fakir a, en outre, estimé que l’UE “sort de la monotonie et d’une approche conventionnelle de la relation économique”, vers une vision intégrée de cette relation avec le Maroc qui s’inscrit pleinement dans le cadre du NMD, notant que chacun de ces programmes représente un maillon et une brique importante dans la construction et l’édification de ce NMD.

Par ailleurs, l’économiste a mis en avant la visite au Maroc du Chancelier fédéral autrichien, à la tête d’une importante délégation de son pays, suivie de la 17è session l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM), notant que ces visites s’inscrivent dans le cadre d’une dynamique avoisinante, vertueuse, de réunion et d’interaction donnant lieu à des accords de coopération concrets.

Il a également indiqué que le Maroc aujourd’hui, avec son statut avancé, se positionne comme étant un partenaire de choix pour l’UE, ajoutant que la concrétisation de ce partenariat stratégique et vital pour le Maroc comme pour l’UE ne pourrait passer que par des accords bilatéraux, notamment dans les domaines économiques.

Évoquant les grandes réformes entamées par le Maroc, l’expert a souligné que le pays dispose de plusieurs chantiers d’Etat dans le cadre de la mutation de ses structures sociétales et économiques, et propose ainsi un terrain propice pour cette collaboration qui devrait constituer pour l’UE des gisements et des marches de collaboration et de développement pour les deux parties.

Dans le cadre de cette collaboration, le Royaume devrait et souhaiterait s’inscrire pleinement dans la ligne de conduite initiée dans l’UE sur plusieurs chantiers, notamment la décarbonation, à travers la mise à niveau des structures économiques marocaines pour accompagner cette mutation européenne.

L’accompagnement de l’UE devrait ainsi passer impérativement par la coopération étroite en la matière, a estimé l’économiste, affirmant dans ce sens que le Maroc a toujours affiché son intérêt dans ce partenariat stratégique de long terme avec l’UE et a toujours manifesté son souhait d’y s’inscrire, d’où la signature de ces programmes de coopération, qui constitue une traduction et une concrétisation de la mise en œuvre de cette collaboration.