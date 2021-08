SM le Roi jette les bases d’une “relation réinventée” avec l’Espagne (expert colombien)

samedi, 21 août, 2021 à 15:50

Bogotá – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans Son discours à l’occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, a jeté les bases d’une “relation réinventée” avec l’Espagne, a estimé Dr Hernán Olano, recteur de l’université UNICOC de Colombie.

Dans une déclaration à la MAP, l’expert colombien a souligné que tout en donnant une lecture géopolitique perspicace de la région et de ses enjeux, le Souverain a réitéré son engagement à insuffler une nouvelle dynamique aux liens de coopération avec l’Espagne, mais aussi avec la France.

Le discours royal, ajoute l’universitaire colombien, dénote une conscience des menaces qui guettent le Royaume et d’une confiance à l’égard de la capacité du Royaume à défendre résolument ses valeurs et ses choix en matière de développement et d’édification démocratique.

Contrairement aux allégations des adversaires et détracteurs du Maroc, dont certains pays qui “cherchent à atteindre leurs propres intérêts et desseins à travers la division du Maghréb”, le Royaume s’est montré déterminé à aller de l’avant et progresser dans les domaines des droits de l’Homme et des libertés, a insisté M. Hernán Olano.

Par ailleurs, l’expert colombien a estimé que les prochaines élections devraient constituer une nouvelle étape de consolidation démocratique et institutionnelle, ainsi qu’un gage de réussite des chantiers et réformes lancés sous l’égide de SM le Roi.

Dans son discours de vendredi soir, SM le Roi avait indiqué que le Maroc souhaite, avec un optimisme sincère, continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président, M. Pedro Sanchez, afin d’inaugurer «une étape inédite» dans les relations entre les deux pays voisins.

Le Souverain avait, par ailleurs, souligné que le Maroc fait face à une agression délibérée et préméditée de la part des ennemis de son intégrité territoriale qui, agrippés à des positions préétablies et à des considérations obsolètes, ne souhaitent pas que le Royaume demeure la nation libre, forte et influente qu’il a toujours été.