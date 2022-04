SM le Roi a joué un rôle “déterminant et constructif” dans l’ouverture d’une nouvelle étape du partenariat maroco-espagnol (Pedro Sanchez)

vendredi, 8 avril, 2022 à 0:50

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a joué un rôle “déterminant et constructif” dans l’ouverture d’une nouvelle étape du partenariat maroco-espagnol, a affirmé, jeudi soir à Rabat, le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

“Je tiens à saluer le rôle déterminant joué par SM le Roi Mohammed VI pour mettre un terme à la crise entre les deux pays”, a souligné le Chef de l’Exécutif espagnol lors d’un point de presse, à l’occasion de la visite qu’il effectue dans le Royaume à l’invitation du Souverain.

M. Sanchez a aussi exprimé sa reconnaissance à SM le Roi pour le rôle constructif du Souverain qui a permis d’entamer cette nouvelle étape de compréhension et de bon voisinage entre l’Espagne et le Maroc.

Le président du gouvernement espagnol a également mis en avant l’intérêt porté par SM le Roi, durant les derniers mois, à la nécessité de parvenir à un accord et de définir des bases solides pour une nouvelle relation entre les deux pays.

Conscients de l’ampleur et de l’importance stratégique des liens qui les unissent et des aspirations légitimes des deux peuples à la paix, à la sécurité et à la prospérité, le Maroc et l’Espagne entament aujourd’hui la construction d’une nouvelle étape dans leur relation bilatérale, lit-on dans la Déclaration conjointe adoptée jeudi au terme des discussions approfondies entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.