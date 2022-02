SM le Roi joue un rôle louable dans le rapprochement entre les adeptes des religions monothéistes (Centre d’études palestinien)

samedi, 26 février, 2022 à 18:38

Al Qods – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, joue un rôle louable dans la diffusion des valeurs du dialogue et du rapprochement entre les adeptes des religions monothéistes, a indiqué, samedi à Al Qods, le directeur du Centre “Al Liqaa” pour les études religieuses, patrimoniales et culturelles en Terre sainte, Mounib Younan.

S’exprimant en marge de la signature d’un accord entre l’Agence Bayt Mal Al Qods et le Centre “Al Liqaa” visant à soutenir le dialogue interreligieux et de sensibiliser aux principes du pluralisme, M. Younan a salué les efforts fructueux de l’agence, sous les Hautes directives de Sa Majesté le Roi, pour protéger le patrimoine religieux et culturel de la Ville Sainte, grâce à son action diligente dans les domaines social et humanitaire.

“Sa Majesté le Roi apporte son soutien à Al Qods afin de garder son identité arabe. La position honorable du Souverain envers la Ville Sainte nous donne de l’espoir pour continuer à résister”, a-t-il soutenu.

Le directeur du Centre “Al Liqaa” a de même exprimé sa gratitude pour le soutien accordé par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif en vue du succès de la conférence internationale annuelle du Centre, qui s’est tenue, vendredi, sous le thème “La liberté de Pensée et croyance” avec la participation d’intellectuels, d’universitaires et de religieux venus des États-Unis, d’Europe et du monde arabe.

Le centre “Al Liqaa” aspire à diffuser des valeurs communes qui promeuvent la coexistence, la justice et la paix, et faire face à “l’extrémisme aveugle”, a-t-il souligné.

M. YounanIl a rappelé, à cet égard, l’appel d’Al Qods signé par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et Sa Sainteté le Pape François, qui stipule qu’Al Qods ne peut être qu’une ville de paix, de justice, de diversité et de respect des lieux saints de chaque religion, notant qu'”il ne peut y avoir de paix dans le monde s’il n’y a pas de justice à Al Qods”.

Pour sa part, M. Mohamed Salem Cherkaoui, directeur en charge de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a souligné par vidéoconférence que le Maroc, où musulmans, chrétiens et juifs jouissent de tous leurs droits, présente au monde un exemple vivant des valeurs nobles de tolérance et de coexistence, conformément aux principes des trois religions monothéistes.

Il a évoqué également le rôle louable joué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la promotion du rapprochement entre les peuples, afin de construire un avenir commun pour l’humanité fondé sur l’entraide, l’estime et le respect mutuel.

D’autre part, M. Cherkaoui a félicité la direction du Centre “Al Liqaa” pour le succès des travaux de sa conférence annuelle, saluant le sérieux qui a caractérisé la phase de préparation de cet important rendez-vous, qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’Agence dans la diffusion des valeurs nobles consacrées par “l’Appel d’Al Qods”, en vue de préserver l’identité distincte d’Al Qods comme une ville qui unit les valeurs de paix, de tolérance et de coexistence.

Il a également signalé que le devoir de préserver la ville d’A Qods et de promouvoir son caractère particulier en tant que ville multireligieuse exige de la persévérance et la poursuite des efforts à différents niveaux pour soutenir les opportunités de rapprochement entre les adeptes des trois religions.