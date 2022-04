SM le Roi Mohammed VI a joué un rôle ”fondamental et décisif” dans le dénouement des relations avec Madrid (experts espagnols)

samedi, 2 avril, 2022 à 12:30

Madrid – Des experts espagnols ont salué le rôle ”fondamental et décisif” de SM le Roi Mohammed VI dans le dénouement de la situation avec l’Espagne et mis en exergue l’appel clairvoyant du Souverain à “inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays”.

La sagesse et la vision avant-gardiste de SM le Roi, qui a toujours plaidé pour des relations exemplaires entre le Maroc et l’Espagne, permettent aux relations bilatérales de franchir une nouvelle étape historique qui bénéficiera, sans nul doute, aux deux pays amis et voisins, ont-ils affirmé dans des déclarations à la MAP.

“Avec Son savoir-faire et Son rôle déterminant, SM le Roi a redressé une situation délicate entre les deux pays et fait preuve d’un esprit de leadership qui a ouvert de perspectives prometteuses aux relations bilatérales”, a souligné le président de la fondation des études hispano-marocaines, Miguel Angel Puyol, ajoutant que le rôle du Souverain pour le règlement des relations tendues entre les deux pays a été “fondamental”.

Le discours prononcé par le Souverain à l’occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 2021 a été un ”tournant” qui a tracé le chemin pour bâtir des relations basées sur le respect mutuel, la confiance et la transparence, a relevé M. Puyol.

En outre, a-t-il indiqué, l’entretien téléphonique entre SM le Roi et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, rappelle l’esprit du Discours Royal et donne une nouvelle impulsion aux liens bilatérales.

Dans le même sens, Javier Fernandez Arribas, un expert aux affaires du Maghreb, a qualifié de ”fondamental et décisif” le rôle du Souverain dans la normalisation des relations entre l’Espagne et le Maroc, ajoutant que le discours de SM le Roi a fixé les piliers d’une relation renouvelée et inédite appelée à se développer davantage dans l’avenir.

SM le Roi, en quête toujours de la paix dans le monde et du développement de relations singulières avec les voisins du Maroc, a tendu la main au gouvernement espagnol pour édifier une relation privilégiée et prospère, a noté M. Arribas.

Le rôle du Souverain permet aux deux gouvernements de tracer une feuille de route ambitieuse et prometteuse à la hauteur des relations historiques et ancestrales unissant les deux pays, a-t-il soutenu.

Jeudi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Au cours de cet échange, SM le Roi a réitéré Sa Haute appréciation pour le contenu du message qui Lui a été adressé, le 14 mars, par le Président du Gouvernement espagnol.

Dans ce message, le président du gouvernement espagnol avait souligné que “l’Espagne considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara marocain.