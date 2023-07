SM Le Roi réitère Son immuable attachement aux relations historiques et civilisationnelles avec l’Algérie (universitaire)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 0:17

Oujda – Sa Majesté Le Roi Mohammed VI a réitéré pour la énième fois, dans le Discours adressé samedi à la Nation à l’occasion du 24-ème anniversaire de la Fête du Trône, Son immuable attachement aux relations historiques et civilisationnelles avec l’Algérie, a souligné Khalid Chiat, professeur des relations internationales à l’Université Mohammed 1er d’Oujda.

“SM Le Roi plaide pour des relations maroco-algériennes basées sur la fraternité, la coopération et l’intégration”, a indiqué M. Chiat dans une déclaration à la MAP, ajoutant que surmonter les désaccords entre les deux parties et l’ouverture des frontières s’avère une question cruciale à même de normaliser les relations bilatérales.

M. Chiat, qui a qualifié de “purement artificiels” les différends entre le Maroc et l’Algérie, a fait savoir que ces problèmes ne reflètent guère les positions du Royaume et la Vision éclairée de SM Le Roi pour la construction d’un espace maghrébin intégré au regard du passé commun, notamment la lutte pour l’indépendance.

“L’Algérie doit répondre présent et interagir positivement avec de telles initiatives, d’autant plus qu’elle doit rompre avec les actions hostiles, et ce en vue de bâtir un espace maghrébin homogène et inclusif”, a-t-il argué, faisant observer que c’est un choix stratégique qui contribue au développement des deux pays.

Pour ce qui est de l’intégrité territoriale, l’universitaire a mis l’accent sur les acquis réalisés récemment dans ce cadre, notamment la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, notant que cette dynamique n’a pas porté préjudice aux positions historiques du Royaume du Maroc envers la cause palestinienne.