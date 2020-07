Le social placé au cœur des préoccupations de SM le Roi (universitaire indien)

vendredi, 31 juillet, 2020 à 11:43

New Delhi – Le discours Royal prononcé à l’occasion de la célébration du 21è anniversaire de la fête du Trône a placé le secteur social en général et la santé en particulier au cœur des préoccupations de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué l’universitaire indien, Suresh Kumar.

La généralisation de la couverture sociale obligatoire et des allocations sociales, la généralisation de la retraite et l’indemnisation de la perte de l’emploi, sont autant d’initiatives à vocation sociale devant, à coup sûr, contribuer à la prospérité et l’épanouissement des citoyens, a souligné M. Kumar, qui occupe le poste de directeur du département des études africaines à l’Université de New-Delhi.

Cette attention particulière procède de la conviction profonde du Souverain de faire du droit d’accès aux services de santé, un des piliers fondamentaux pour la consolidation de la citoyenneté et pour la réalisation d’un développement humain, durable, global et intégré, a ajouté M. Kumar dans une déclaration à la MAP.

Le discours royal, explique l’universitaire indien, a placé la santé des citoyens au dessus de toute autre considération en ce sens que la protection de la santé des citoyens fait partie des hauts intérêts de la Nation.

Conscients de l’ampleur de la crise sanitaire que traverse le pays, les Marocains ont encore une fois fait preuve d’un grand élan de solidarité et d’entraide afin de surmonter ces temps difficiles, relève M. Kumar, notant que le Fonds spécial crée pour faire face aux impacts de Covid-19 illustre parfaitement le sens de solidarité chez le Peuple et les institutions.

Le discours de SM le Roi, note le chercheur indien, vient asseoir une vision aussi bien réaliste qu’ambitieuse à même de transcender des défis qu’impose la crise sanitaire actuelle mais aussi de tirer profit des opportunités qu’elle pourrait offrir.