Soirées Mawazine Rythmes du Monde : La nuit porte musique

mercredi, 20 juin, 2018 à 10:29

— Par Mohamed CHENNOUNI —

Rabat – Et de dix-sept pour le Festival Mawazine Rythmes du Monde ! La nouvelle version de cette grand-messe musicale et culturelle par excellence, qui a au fil des années acquis ses lettres de noblesse, offre une kyrielle de rythmes de haute facture et un mix de stars des plus en vue de la chanson marocaine, orientale et occidentale. Et elle apporte aussi du nouveau.

Un gotha d’artistes, venus des quatre coins de la planète, s’invitent à Rabat, à cette 17ème édition qui se tient du 22 au 30 juin sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, pour animer des soirées haut en couleurs. Encore plus, et en première cette année, ils ont donné un avant-goût lors d’une soirée exceptionnelle baptisée “Mawazine, le Before” qui, à elle seule, a drainé quelque 40 mille festivaliers.

Et tout au long des neuf jours de fêtes, il y en aura pour tous les goûts : Maître Gims, Kadim Al Sahir, Daju, Marwan Khoury, Bruno Mars, Nadia Laaroussi, Damso, Luis Fonsi, Tiken Jah Fakoly, Vitaa, Wael Jassar, Hajib et Nass El Ghiwane, pour ne citer que ceux-là. Cerise sur le gâteau, la diva libanaise Majda El Roumi sera également de la partie.

La devise du festival : “tolérance, partage, diversité et ouverture” est ainsi amplement consacrée. Ce n’est donc pas pour rien que Mawazine est le second festival à l’échelle mondiale et premier du continent.

Qui plus est, ce rendez-vous musical, qui ne ménage aucun effort pour choyer son fidèle public, offre des soirées de musique en plus de spectacles de rue de qualité qui investiront les grandes artères de Rabat pour en faire, le temps d’un festival, la capitale mondiale incontestée de la musique.

Pour ce faire, Mawazine Rythmes du Monde met les petits plats dans les grands. Il prévoit six grandes scènes pour plus de cent spectacles animés par plusieurs centaines d’artistes représentant quelque quarante pays.

Des chiffres qui en disent long sur l’envergure d’un festival à forte connotation citoyenne puisqu’il draine des millions de personnes répartis entre soirées, spectacles, ateliers de formation et créations inédites, entre autres.

Ce festival, initié par l’association “Maroc Cultures”, se veut de même une opportunité pour les jeunes talents, en ce sens qu’il constitue un tremplin majeur pour les musiciens et chanteurs en herbe, boostant du coup l’industrie nationale de la musique et du spectacle.

Somme toute, quoi de plus motivant pour un artiste en devenir que de se produire sur la même scène qui a vu se succéder les géants de la musique tels un Sting, un Carlos Santana, un BB King, un Charles Aznavour, un Steve Wonder, un Lionel Richie, un George Benson, une Whitney Huston, une Warda, un Jimmy Cliff, un Alpha Blondy, un Julio Iglesias, un Mory Kanté ou encore un Abdelhadi Belkhayat ?

Tout au long de ses seize années d’existence, Mawazine Rythmes du Monde leur a offert cette opportunité. Et il compte bien poursuivre sur sa lancée.