Solidarité et partage, maîtres-mots du Ramadan au Chili

jeudi, 30 avril, 2020 à 13:20

Par -Brahim Salaheddine AMHIL-

Santiago – Dans un contexte particulier, marqué par la pandémie du COVID-19 et les diverses restrictions imposées pour le respect du confinement et de la distanciation sociale, la communauté musulmane au Chili a placé, cette année, le mois sacré du Ramadan sous le signe de la solidarité et du partage.

Les mosquées de Santiago du Chili ont appelé les fidèles à respecter les règles du confinement et à se contenter d’accomplir l’ensemble des prières, dont celle des tarawîh, à la maison.

Tout en rappelant les profondes significations du jeûne du Ramadan, les autorités en charge des lieux de prière ont également invité l’ensemble de la communauté musulmane à faire montre de solidarité et de partage afin de subvenir aux besoins des familles ayant perdu leur source de revenu à cause de la pandémie du COVID-19.

Tout en gardant le souvenir de l’accomplissement des rites religieux dans un climat de partage culturel, culinaire et social entre les différentes nationalités composant la communauté musulmane de Santiago, les fidèles et leurs familles observeront le jeûne avec une plus grande force et une forte volonté d’honorer l’un des piliers de l’Islam malgré les circonstances particulières imposées par la pandémie mondiale du nouveau coronavirus.

Avec la fermeture des lieux de cultes, les maisons se transformeront désormais en lieux de prière et de recueillement pour des croyants avides de symbiose avec le Tout-Puissant.

Désormais, le mois sacré de Ramadan sera, au- delà de sa forte symbolique religieuse, un mois de solidarité et de partage riche en significations morales et religieuses.

La communauté musulmane au Chili, qui compte quelque 4.300 membres établis sur l’ensemble du territoire, offrira ainsi une image de tolérance, de piété, de quiétude et de solidarité.

Au-delà de son climat de soumission totale et de rapprochement du Tout-Puissant dans le renoncement, la piété et le recueillement, le Ramadan demeure l’occasion idéale de consacrer les valeurs du pardon, de la mansuétude, de la miséricorde, de la charité, de la bienfaisance et du vivre-ensemble.

Tout en se remémorant avec émotion l’ambiance ramadanesque qui régnait dans les mosquées lors des années précédentes, les musulmans du Chili veilleront cette année à respecter les règles de l’urgence sanitaire tout en priant pour le bien et la bonne santé de leurs familles, de leurs proches et de l’ensemble de l’humanité partout dans le monde.