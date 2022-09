La Somalie annonce l’ouverture d’une ambassade à Rabat et d’un consulat général à Dakhla

vendredi, 23 septembre, 2022 à 20:59

Nations Unies (New York) – La Somalie a annoncé, vendredi à New York, l’ouverture d’une ambassade à Rabat et d’un consulat général à Dakhla.

L’annonce a été faite par le ministre somalien des Affaires étrangères, Abshir Omar Jama, à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.