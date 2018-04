Sommet arabe de Dhahran: les leaders arabes déterminés à combattre le terrorisme sous toutes ses formes

lundi, 16 avril, 2018 à 8:38

Dhahran – Les leaders arabes ont affirmé leur détermination à ne ménager aucun effort et à ne lésiner guère sur les moyens en vue de combattre et d’extirper les racines du terrorisme sous toutes ses formes aussi bien sur les plans militaire et sécuritaire que celui de l’éducation et de la sensibilisation tous-azimut.