Sommet de Brazzaville: plusieurs chefs d’Etat africains rendent hommage à SM le Roi pour Son engagement en faveur du projet ambitieux du Fonds Bleu du Bassin du Congo

dimanche, 29 avril, 2018 à 18:46

Brazzaville – Plusieurs chefs d’Etat africains prenant part au 1er Sommet de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo, qui s’est ouvert dimanche à Brazzaville, en présence de SM le Roi Mohammed VI, ont rendu un hommage solennel au Souverain pour Son engagement en faveur de la réussite du projet ambitieux du Fonds Bleu du Bassin du Congo.

Dans leurs discours, les chefs d’Etat africains ont salué le leadership de Sa Majesté le Roi en matière de lutte contre le changement climatique et pour l’émergence d’une Afrique résiliente à ce phénomène.

Le Président de la République du Congo, Président de la Commission Climat du Bassin du Congo, M. Denis Sassou N’Guesso a tenu ainsi à rendre un vibrant hommage à Sa Majesté le Roi pour Son engagement remarquable au service de la cause de l’environnement et Son soutien à la Commission Climat du Bassin du Congo.

Pour sa part, le Président de la République du Rwanda, président en exercice de l’Union Africaine, Paul Kagame a exprimé sa reconnaissance à Sa Majesté le Roi pour son engagement personnel dans la lutte contre les changements climatiques, un phénomène qui continue d’affecter les pays africains.

Le président de la République d’Angola, João Lourenço a remercié lui aussi Sa Majesté le Roi pour Sa contribution précieuse et Son accompagnement pour la préservation de ce patrimoine commun qu’est le bassin du Congo.

Sur la même lancée, le président de la République du Niger, Président de la Commission du Sahel, Mahamadou Issoufou a salué le grand leadership de Sa Majesté le Roi dans le combat contre le changement climatique, affirmant sa ferme volonté d’œuvrer, collectivement et en collaboration avec la commission climat du Bassin du Congo, pour relever les défis qui se posent à l’Afrique.

Le Président de la République gabonaise, Coordonnateur du comité des Chefs d’Etat et de gouvernement africains sur les Changements climatiques, Ali Bongo Ondimba a, quant à lui, exprimé ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi pour Son action en faveur de l’Afrique, notamment à l’occasion de la COP 22 et Son initiative, lors du Sommet Africain de l’Action, de créer trois commissions dédiées à la région du Sahel, aux Etats insulaires, et au Bassin du Congo.

M. Bongo Ondimba a salué, à cette occasion, les efforts déployés pour l’opérationnalisation de la Commission Climat du Bassin du Congo, notant qu’il ne s’agit nullement d’aider l’Afrique mais de sauver la planète.

Le 1er Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo a pour objectif de faire le bilan des activités de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et permettre aux Chefs d’Etat d’endosser des outils nécessaires pour accélérer leur opérationnalisation en lien avec les attentes des Etats, du secteur privé, des populations et des partenaires techniques et financiers.

Outre le Royaume du Maroc, le Sommet de Brazzaville connaît la participation des délégations de quinze pays (Angola, Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée Equatorial, Kenya, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Tchad, Zambie, Niger, Guinée, Sénégal), ainsi que des représentants de l’Union Africaine.