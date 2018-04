Sommet de la Commission Climat du Bassin du Congo: Le partage d’expériences à la base de la politique africaine du Royaume

samedi, 28 avril, 2018 à 22:23

Brazzaville – Le Maroc a toujours fait de la politique du partage et du transfert d’expériences le fer de lance de sa politique africaine, ne lésinant ni sur les moyens, ni sur les engagements pour assurer un développement durable et équitable du Continent.

La participation du Royaume au 1er Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo est un témoignage supplémentaire de l’engagement du Maroc en faveur de l’émergence d’une Afrique qui porte son regard sur l’avenir et façonne son destin.

En effet, dans Son discours devant le 28e Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba (31 janvier 2017), SM le Roi Mohammed VI avait affirmé que Sa ”vision de la coopération Sud-Sud est claire et constante : Mon pays partage ce qu’il a sans ostentation». De même, le Souverain avait annoncé dans Son discours à l’ouverture du «Sommet Africain de l’Action», tenu en novembre 2016 à Marrakech en marge de la COP 22, que le Maroc «animera un réseau africain d’expertise climatique, à partir du Centre de Compétences en Changements Climatiques».

Joignant l’acte à la parole, le Royaume s’est engagé à accompagner la mise en œuvre du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo à travers le Centre de Compétences Changement Climatique du Maroc (4C Maroc ), conformément aux décisions prises lors de la conférence de Brazzaville en octobre 2017 par des ministres de l’Environnement et de l’Economie de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale et de la Communauté de l’Afrique de l’Est.

Le Maroc, qui veut s’ériger en modèle incontournable de lutte contre les changements climatiques en Afrique, met à la disposition des pays engagés dans la création du Fonds Bleu l’expertise du 4C Maroc qui assure également la coordination de l’appui technique des points focaux et des experts techniques associés.

Le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo est l’occasion de faire le bilan des activités de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et permettre aux Chefs d’Etat d’endosser des outils nécessaires pour accélérer leur opérationnalisation, en lien avec les attentes des Etats, du secteur privé, des populations et des partenaires techniques et financiers.

Ce Sommet de haut niveau témoigne de la volonté des Etats membres de la Commission Climat du Bassin du Congo d’œuvrer collectivement et solidairement pour une Afrique résiliente au changement climatique et qui façonne son destin, à travers des approches sous régionales et régionales.

Ce Sommet donne la pleine mesure de l’adhésion et la mobilisation du Maroc, aux côtés de pays africains, pour relever les défis majeurs qui se posent à l’Afrique et renforcer la résilience du Continent face aux menaces du dérèglement climatique, comme en atteste également l’initiative pour « l’Adaptation de l’Agriculture Africaine », connue sous l’acronyme «Triple A».

Cette initiative, promue par le Maroc lors de la 22ème Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, constitue une réponse innovante et extrêmement concrète au grand défi de la sécurité alimentaire en Afrique.

Adoubée dès son lancement par une trentaine de pays, «l’initiative triple A» vise à lever un financement plus important au profit de l’adaptation de la petite agriculture africaine, outre l’accompagnement de la structuration et de l’accélération de projets agricoles, en s’appuyant sur quatre programmes, à savoir la gestion rationalisée des sols, la maîtrise durable de l’eau agricole, la gestion des risques climatiques, et le financement solidaire des petits porteurs de projets.

Enfin, qu’il s’agisse de l’initiative Triple A ou des commissions créées à l’occasion du premier sommet africain de l’action (novembre 2016) et dédiées à la région du Bassin du Congo la région du Sahel, et aux Etats Insulaires, l’objectif est le même, à savoir l’édification d’un avenir solidaire et sûr par les Africains et pour les Africains.