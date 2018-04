Sommet de la Commission Climat du Bassin du Congo: Nouvelle illustration de l’engagement de SM le Roi en faveur d’une Afrique résiliente aux changements climatiques

samedi, 28 avril, 2018 à 20:10

Brazzaville – La participation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dimanche à Brazzaville, au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et de son principal instrument financier, le Fonds bleu pour le Bassin du Congo, est une nouvelle illustration de l’action constante et de l’engagement infaillible du Souverain en faveur d’une Afrique résiliente aux changements climatiques et résolument engagée sur la voie du développement durable.

Cette réunion s’inscrit en droite ligne des conclusions du Sommet Africain de l’Action, organisé en novembre 2016 à Marrakech, en marge de la 22ème Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22), au cours duquel il a été décidé de la création de trois commissions destinées à répondre aux défis environnementaux qui se posent à l’Afrique, dont la Commission du Bassin du Congo, présidée par la République du Congo.

Cette Commission ambitionne de renforcer l’approche écosystémique de gestion intégrée du massif forestier et des eaux du Bassin du Congo, second poumon écologique mondial et quatrième réservoir de biodiversité de la planète. Il s’agit, en l’occurrence, d’une transformation économique du bassin du Congo, d’une monoéconomie fondée sur l’industrie du bois qui génère la déforestation, en une économie dé-carbonée et diversifiée, fondée sur les grandes filières économiques et sectorielles inscrites dans les programmes de l’économie verte et de l’économie bleue.

Prenant en compte la dimension «lutte contre la pauvreté» des populations établies dans le bassin du Congo, l’action de la CCBC porte notamment sur l’amélioration des voies de navigation intérieures, l’aménagement des ports secondaires, le développement du système de suivi hydrométrique et météorologique, la lutte contre les plantes flottantes envahissantes et les érosions, la promotion des énergies renouvelables, de la pêche durable, de l’aquaculture, de l’écotourisme, le traitement des eaux usées et des déchets solides déversés dans les cours d’eau et les océans.

La Commission Climat du Bassin du Congo vise, à travers notamment le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, à promouvoir «l’économie bleue» dudit Bassin, avec un principe de gestion communautaire et régionale qui implique douze pays (Angola, Burundi, Cameroun, République du Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Centrafrique, République démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie, Tchad et Zambie), dans lesquels seront développés des projets dans les secteurs clés de l’agriculture bio, l’écotourisme, l’artisanat traditionnel, l’énergie. L’objectif étant de renforcer les économies durables de la région et d’offrir une alternative à la déforestation.

Le Premier Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo vise la collecte des ressources destinées à financer des programmes et projets dans les domaines de l’économie bleue, l’économie verte et la lutte contre les changements climatiques.

Cette rencontre de haut niveau sera ainsi l’occasion de faire le bilan des activités de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et de permettre aux Chefs d’Etat d’endosser des outils nécessaires pour accélérer leur opérationnalisation en lien avec les attentes des Etats, du secteur privé, des populations et des partenaires techniques et financiers.

Le but est de passer rapidement à l’action conformément à l’esprit de la Déclaration de Marrakech (novembre 2016), après les différentes étapes franchies par le processus, notamment la Conférence des ministres à Oyo (République de Congo) en mars 2017, celle des ministres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale et de la Communauté de l’Afrique de l’Est à Brazzaville en octobre 2017, la réunion des ministres de la Commission Climat du Bassin du Congo à Bonn en novembre 2017, et la réunion de lancement de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo en mars 2018 à Rabat.

En somme, la participation de Sa Majesté le Roi au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo confirme la volonté du Souverain de fédérer, à travers des projets intégrateurs, les efforts des pays africains, afin de mettre fin à l’injustice climatique et de renforcer la paix et la stabilité sur le Continent.