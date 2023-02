Sommet de l’UA: Une présence forte du Maroc dans les activités de l’organisation panafricaine en 2022

dimanche, 19 février, 2023 à 14:19

(Par Driss SABRI).

Addis-Abeba – Le Maroc s’est distingué par une présence forte dans les activités de l’Union africaine au cours de l’année 2022 ce qui témoigne de la grande place et la crédibilité dont jouit le Royaume au sein de l’organisation panafricaine.

Le rapport annuel sur les activités de l’Union africaine (UA) et ses Organes pour la période janvier-décembre 2022 présenté au 36eme Sommet de l’Union, vient consacrer la présence forte et la place de choix du Royaume au sein de l’organisation continentale.

Cité 21 fois dans le rapport des activités de l’UA, le Maroc sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI qui plaidait pour «l’émergence d’une Nouvelle Afrique: une Afrique forte, une Afrique audacieuse qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans le concert des Nations», est très actif au sein de l’organisation panafricaine et présent dans plusieurs rapports de l’Union.

Cette présence forte du Royaume a été mise en exergue dans plusieurs thématiques qui illustrent l’expertise et l’expérience du Maroc dans le cadre d’un fort engagement royal pour une coopération sud-sud dynamique et efficiente avec une forte détermination à relever les défis auxquels est confronté le continent africain.

Le rapport de l’UA au titre de 2022 fait référence principalement sur l’observatoire africain des migrations où l’organisation panafricaine reconnaît l’engagement du Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, pour améliorer la gouvernance de la migration en Afrique et le résumé analytique du Rapport de Sa Majesté le Roi en sa qualité de Champion de l’Union africaine sur les questions de la Migration.

Le rapport met en exergue la “policy conference ” de Tanger sur le triple nexus paix, sécurité et développement qui a été sanctionnée par la Déclaration de Tanger, le workshop sur l’observation des élections en Afrique tenu à Rabat et l’extrait du tweet du Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat félicitant les Lions de l’Atlas pour leur qualification en demi-finale de la Coupe du Monde.

Le document de l’UA cite également l’élection du “Presiding Officer” de l’ECOSOCC (du Maroc) et la retraite des ministres des finances (F15) à Rabat.

Cette présence forte du Maroc a été mise en avant par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui a représenté SM le Roi Mohammed VI au 36eme Sommet ordinaire de l’UA.

Le Maroc a sa grande place au sein de l’UA et le Royaume est présent en force au sein de l’organisation panafricaine, a affirmé le Chef du gouvernement.

Le Maroc est présent en force au sein de l’institution panafricaine et le Royaume est présent dans beaucoup d’activités et apporte son soutien à plusieurs rapports présentés par des chefs d’Etat africains, a souligné M. Akhannouch dans une déclaration à la presse.

La présence forte du Maroc dans les activités de l’UA au titre de l’année 2022 vient couronner le travail constructif accompli par le Royaume qui est présent dans les différents organes de l’organisation panafricaine à l’image du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA, le Maroc étant à son second mandat de trois années après celui de 2018-2020 où il a contribué activement pour l’amélioration des méthodes de travail et l’instauration des bonnes pratiques dans cet organe décisionnel de l’Union.

Confirmant la confiance placée en le Maroc par les Etats membres de l’UA, le Royaume assure la présidence du Sous-Comité des affaires économiques du Comité des Représentants permanent de l’UA.

Le Maroc assure également la première vice-présidence du Comité Technique Spécialisé sur les Finances, les Affaires monétaires, la Planification économique et l’Intégration de l’Union Africaine pour la période 2021-2023.

Le Royaume s’était vu confier la présidence du Comité Technique Spécial chargé du Commerce, de l’Industrie et des ressources minières de l’Union et la première vice-présidence du Comité technique spécialisé sur la Fonction Publique, les Collectivités Locales, le Développement Urbain et la Décentralisation.

Le Maroc avait aussi siégé au tribunal administratif de l’UA avec une Magistrate.