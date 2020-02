Le soutien du Maroc à Al Qods salué sur le plan arabe

jeudi, 6 février, 2020 à 15:10

Le Caire – Le Comité ministériel arabe chargé du suivi et de la préparation des sommets arabes économiques, sociaux et du développement a salué l’engagement du Maroc à verser toutes les contributions financières aux fonds d’Al Qods et d’Al-Aqsa, créés à l’issue du sommet arabe au Caire en 2000 et gérées par la Banque islamique de développement (BID).

Selon un rapport élaboré par le secrétaire général de la Ligue Arabe et présenté jeudi lors d’une réunion du Comité, le volume des ressources versées aux comptes des deux fonds s’élève à 993 millions de dollars, dont 681 millions de dollars d’obligations de base pour les pays arabes, environ 236 millions de dollars de soutien supplémentaire approuvé par le sommet de Beyrouth 2002 et le sommet de Syrte 2010, et 76,25 millions de dollars de soutien supplémentaire approuvé par le sommet de la mer Morte en 2017.

Le rapport a salué l’engagement du Maroc, ainsi que de l’Arabie saoudite, à verser toutes les contributions aux deux fonds, rappelant que le la ville de Marrakech avait abrité la 19e réunion annuelle du Conseil supérieur de ces deux Fonds et ce en marge des réunions annuelles du Groupe de la BID en avril 2019.

Le document a indiqué également que le total des projets de développement du Fonds Al-Aqsa s’élève à environ 372 millions de dollars, dont 306 millions décaissés, ajoutant que le volume de projets mandatés au Fonds par les organismes financiers arabes pour soutenir le développement en Palestine s’élève à 588 millions de dollars.

Le Maroc a été représenté lors de cette réunion par l’ambassadeur du Royaume au Caire et son représentant permanent près la Ligue arabe, Ahmed Tazi.

A cette occasion, il été procédé à l’examen de l’exécution des décisions du sommet de Beyrouth en janvier 2019.