Le soutien du Maroc à la cause palestinienne est profondément enraciné (journaliste et écrivain jordanien)

lundi, 17 mai, 2021 à 15:15

Amman- Le soutien du Maroc à la cause palestinienne et à la lutte des Palestiniens est profondément enraciné, a souligné le journaliste et écrivain jordanien, Raja Talab.

Les actions entreprises par le Royaume du Maroc en faveur de la cause palestinienne et le soutien constant à la lutte des Palestiniens sont profondément enracinés, a relevé M. Talab dans une déclaration à la MAP, soulignant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a hérité ces positions de Son Père feu SM Hassan II, notamment en ce qui concerne le soutien à Al-Qods Acharif et aux Palestiniens à travers la présidence du Comité Al-Qods.

Il n’est pas étrange que le Royaume du Maroc soit le premier pays arabe à fournir une aide humanitaire, sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza pour renforcer leur résistance, a-t-il ajouté.

Le journaliste du quotidien jordanien Al-Rai a aussi souligné que “le Maroc use de tout son poids politique et diplomatique et met à profit ses relations internationales et le respect dont il jouit pour soutenir la cause palestinienne dans tous les foras”.

Il a affirmé que le Royaume du Maroc, qui a accueilli un grand nombre de sommets arabes consacrés à la question palestinienne, soutient fortement et fermement les initiatives de paix visant l’établissement d’un État palestinien aux frontières du 4 juin 1967 avec Al-Qods-Est pour capitale et la mise en œuvre la résolution n° 194 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le retour des réfugiés.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est composée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures. Elle s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la juste cause palestinienne et de sa solidarité permanente avec le peuple palestinien frère.