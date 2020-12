Soutien inconditionnel du Bahreïn à l’intégrité territoriale du Maroc (vice-président du Conseil de la Choura)

lundi, 14 décembre, 2020 à 17:17

Manama – Le Bahreïn soutient de manière soutenue et inconditionnelle la souveraineté et l’intégrité territoriale du Maroc, a affirmé le vice-président du Conseil de la Choura bahreïni, Jamal Mohamed Fakhrou, relevant que l’ouverture d’un consulat de Bahreïn à Laâyoune est une illustration claire et limpide de cette position immuable.

Dans une déclaration à la MAP, M. Fakhrou a rappelé les liens fraternels unissant SM le Roi Mohammed VI et Son frère SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, soulignant que ces liens constituent le socle des relations distinguées qu’entretiennent les deux pays.

Le Bahreïn, a-t-il ajouté, se rappelle bien du soutien de Rabat à Manama dans tous les domaines et dossiers, affirmant que malgré la distance les séparant, les deux Royaumes forment un seul peuple et un seul pays de même qu’ils ont les mêmes aspirations et font face aux mêmes défis.

L’ouverture d’un consulat du Bahreïn à Laâyoune n’est qu’une incarnation de la position constante de Manama vis-à-vis de l’intégrité territoriale du Maroc, a-t-il poursuivi, assurant que le Bahreïn soutient toutes les actions légitimes entreprises par le Maroc pour défendre ses territoires.