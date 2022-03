Soutien de Madrid à l’initiative marocaine d’autonomie : ‘’Un sérieux pas en avant’’ (ancien président tchèque)

mercredi, 23 mars, 2022 à 13:24

Prague -La nouvelle position de l’Espagne reconnaissant que l’initiative marocaine d’autonomie est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le différend sur le Sahara marocain et ‘’un sérieux pas en avant’’, a affirmé l’ancien président de la République tchèque Václav Klaus.

Dans une déclaration à la MAP, M. Václav Klaus a souligné que ‘’les habitants du Sahara méritent une solution permanente de ce conflit, qui doit être basée à la fois sur les réalités existantes et sur des propositions significatives’’.

L’ancien président tchèque a insisté ne voir aucune ‘’autre solution que le maintien du Sahara à l’intérieur du Maroc’’, car, a-t-il estimé, le contraire ‘’serait destructeur et extrêmement coûteux’’.

Sur la position de son pays, M. Klaus a souligné que la République tchèque ‘’appuie le processus politique sous les auspices de l’ONU’’.

Dans un message adressé à SM le Roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez a souligné que “l’Espagne considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara marocain.

Reconnaissant “l’importance de la question du Sahara pour le Maroc”, le président du gouvernement espagnol a mis l’accent sur “les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable” au différend.