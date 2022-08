Souveraineté, volonté, détermination et MRE maîtres-mots du discours royal (politologue)

dimanche, 21 août, 2022 à 19:23

Rabat – Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, est un discours de “souveraineté, de détermination et de volonté” et souligne le rôle de la communauté marocaine résidant à l’étranger (MRE) en tant que levier de l’édification de la nation, a affirmé l’universitaire et analyste politique, Mohamed Bouden.

Dans une déclaration à la MAP, l’universitaire fait remarquer que le discours royal reflète la détermination du Royaume à aller de l’avant pour réaliser des acquis sans précédent au profit de l’intégrité territoriale, en tant que première priorité de la nation, Roi et peuple, notant que le discours de SM le Roi “traduit la force de la voix du Royaume du Maroc dans les différents continents, où l’intégrité territoriale et le plan d’autonomie jouissent ces dernières années d’un large soutien international.

Le président du Centre Atlas d’analyse des indicateurs politiques et institutionnelles indique qu'”il a été concrètement confirmé que la reconnaissance américaine du Sahara marocain et le soutien au plan d’autonomie est une décision qui n’est pas affectée par la succession des présidents et l’échange de positions des partis républicain et démocrate et que les Etats-Unis ont des convictions fondamentales au sujet de l’intégrité territoriale du Royaume qui tenant compte des données historiques, sécuritaires et économiques”, ajoutant que la position espagnole positive à l’égard du plan d’autonomie a permis d’ouvrir un nouveau chapitre dans ses relations avec le Maroc.

L’ouverture d’environ 30 consulats généraux au Sahara marocain reflète une nouvelle forme de soutien pratique qui met en exergue la sécurité, la stabilité et le développement dans les provinces du sud du Royaume, a-t-il poursuivi, notant que les positions de l’Allemagne, des Pays-Bas, du Portugal, de la Serbie, de la Hongrie, de Chypre et de la Roumanie ont contribué à ouvrir une nouvelle page de coopération avec ces pays ayant une influence aux niveaux international et régional.

M. Bouden a également indiqué que le discours royal a mis en avant les positions constantes et enracinées des pays du Conseil de Coopération du Golfe, de la Jordanie, de l’Egypte et du Yémen, ainsi que l’élargissement de la dynamique de soutien de la position souveraine du Maroc pour englober environ 40 % des pays africains et des pays appartenant à l’Amérique latine et à la Communauté des Caraïbes (CARICOM).

La position nationale souveraine est désormais connue par tous, a affirmé l’universitaire, relevant que la principale garantie de bonnes relations avec le Maroc se traduit par une position constructive concernant la question du Sahara marocain.

Le discours royal a par conséquent dressé un état objectif des partenaires et a adressé un message fort aux parties vacillantes et hésitantes dans leurs positions, notant que le Royaume du Maroc est prêt pour un partenariat profond et prometteur si ces parties décident de prendre une position claire et positive au sujet la première cause nationale des Marocains.

Il a expliqué, en outre, que le discours royal a été caractérisé par sa clarté et son réalisme en soulignant que la question du Sahara marocain est l’unique prisme à travers lequel le Royaume du Maroc mesure la sincérité des amitiés et l’efficacité des partenariats.

Mettant en avant l’importance de l’unité du front intérieur, la pierre angulaire de la défense de la marocanité du Sahara, M. Bouden a mis l’accent sur l’importance du rôle du citoyen face aux campagnes ciblant le Royaume et tentant de nuire à son image.

D’autre part, il a mis en exergue l’intérêt que SM le Roi accorde aux Marocains du monde, affirmant l’importance de leur pleine participation au développement de leur pays, et leur accompagnement par la création d’un environnement juridique, d’investissement et institutionnel renouvelé qui accueillera les quatre générations et leur permettant de jouir des droits stipulés dans les articles 16, 17 et 18 de la Constitution de 2011.

A cet égard, il a estimé que l’appel de SM le Roi pour la création d’un mécanisme spécial dont la mission est d’accompagner les compétences et les talents marocains à l’étranger, y compris les juifs marocains, représente une initiative royale innovante et créative qui permettra au Maroc de raccourcir le temps et les efforts et de découvrir une richesse fondamentale.

La communauté marocaine à l’étranger possède un réservoir de talents dans les domaines de la pensée, de la culture, de l’art, du sport, de la médecine et autres, a-t-il insisté, considérant que l’attachement des MRE à la mère patrie doit s’accompagner d’une vision développée, moderne et harmonieuse englobant le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, le département gouvernemental chargé des MRE et d’autres institutions connexes.