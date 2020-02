Le sport au Maroc, un vecteur de développement économique et touristique

jeudi, 27 février, 2020 à 11:23

-Par Mohamed Al-Amine Ikhibi-

Rabat – Le sport au Maroc est devenu un vecteur de développement économique et touristique attirant, au fil des années, des milliers d’athlètes et de supporters qui prennent la direction du Royaume pour prendre part aux différentes compétitions sportives.

Les manifestations sportives continentales et mondiales que le Maroc a eu le privilège d’accueillir, ont permis de mettre en valeur le potentiel naturel du Royaume et les qualités de ses infrastructures profitant ainsi d’un grand flux de touristes et des parts d’audience importantes sur les chaînes satellitaires.

S’arcboutant sur de nombreux arguments touristiques, les responsables des départements du Tourisme et des Sports ont considéré les deux secteurs comme les deux faces d’une même pièce en misant sur des compétitions qui attirent les plus grandes stars du monde sportif notamment le Trophée Hassan II de golf qui se tient sur les parcours du Royal Golf Dar Salam à Rabat, le Grand Prix Hassan II pour le tennis ou le circuit international Morocco Royal Tour de saut d’obstacles.

Les sports nautiques attirent également chaque année de nombreux amoureux du Kitesurf dont le championnat du monde a eu lieu récemment à Dakhla qui s’est imposée comme une destination sportive de choix en accueillant avec succès plusieurs manifestations internationales.

De par sa position géographique, ses atouts touristiques et ses potentialités naturelles diversifiées (mer, désert, lagune et oasis), la perle du Sud est devenue une destination parmi les plus prisées des sportifs des quatre coins du monde.

La ville ocre, pour sa part, abrite depuis plus de 30 ans l’un des marathons les plus importants du continent qui attire chaque année près de 14.000 athlètes de 70 nationalités. Devenu une manifestation athlétique majeure et d’envergure internationale, ce marathon contribue indubitablement au rayonnement et à la promotion touristique de Marrakech, c’est ce qui explique le nombre croissant des participants d’année en année.

La capitale du Royaume ne déroge pas à la règle offrant aux touristes marocains et étrangers, amateurs ou professionnels, la possibilité de pratiquer divers sports qu’il s’agisse de golf, de tennis ou de sports nautiques tels que le surf et le jet-ski.

Dans ce sens, la directrice du Conseil régional du tourisme de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Nadia Benslimane, a mis en avant l’ensemble des compétitions sportives organisées à Rabat notamment le Meeting Mohammed VI d’athlétisme, le Trophée Hassan II de golf ou encore le circuit international Morocco Royal Tour de saut d’obstacles, notant que ces événements attirent l’élite sportive internationale et des supporters de tous les continents.

Mme Benslimane a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que Rabat est la première ville marocaine en termes de centres sportifs, d’équipements sportifs et d’infrastructures favorisant l’organisation de compétitions sportives et la pratique de sports.

Elle a souligné, d’autre part, que les moyens de transport dans la capitale, jouent un rôle majeur dans l’attraction des visiteurs et le développement du tourisme, notant que les facteurs de temps et de coût déterminent le choix de la destination.

Dans ce sens, elle a affirmé que l’office régional du tourisme ambitionne de créer des lignes aériennes directes depuis les capitales européennes vers Rabat, surtout pour les trajets ne dépassant pas trois heures, permettant ainsi aux touristes de s’y rendre pour le week-end.

Soulignant l’importance des structures hôtelières, elle a fait savoir que les nouveaux hôtels qui seront achevés à l’avenir contribueront également à fournir toutes les conditions favorables pour organiser de grands événements et à attirer un grand nombre de touristes.

Mme Benslimane a ainsi mis l’accent sur l’importance des applications pour smartphone et des sites web qui renseignent le touriste sur l’ensemble des compétitions et les activités sportives de la région.

Elle a également appelé à une coopération plus fructueuse avec le ministère de la Culture, de la jeunesse, des sports et avec les Fédérations sportives, qui aura un impact positif sur le développement du tourisme sportif.