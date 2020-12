Une stratégie d’éducation contemporaine nécessite la diversification des sources de financement (Fondafip)

samedi, 5 décembre, 2020 à 14:26

La promotion continue de la qualité du système éducatif et la mise en œuvre effective des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, nécessitent un schéma de financement “résilient” et “innovant”, a souligné, samedi, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi.