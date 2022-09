Le Syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels dénonce “l’acte irréfléchi” du président tunisien

jeudi, 1 septembre, 2022 à 10:02

Rabat – Le Syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels (SMAPP) a fustigé l’accueil réservé par le président tunisien Kais Saied au chef des séparatistes du polisario à l’occasion du 8ème sommet du forum de coopération Japon-Afrique, appelant artistes et intellectuels tunisiens à dénoncer cet “acte irréfléchi”.

Dans un communiqué signé par son président, Mansouri Idrissi Mohamed, le SMAAP affirme que l’appel adressé aux intellectuels tunisiens découle “de notre conviction au sein du Syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels de la prise de conscience des intellectuels tunisiens, de leurs créateurs et de leurs acteurs artistiques, fidèles et libres, quant à la profondeur des liens mutuels et du destin commun unissant les peuples tunisien et marocain, et leur souci de préserver cette relation historique sacrée”.

Les membres du Syndicat ont invité les intellectuels tunisiens à œuvrer pour préserver les liens fraternels unissant la Tunisie et le Maroc, et à dénoncer la démarche sournoise vivement condamnable de M. Saied qui trahit “un alignement honteux sur l’adversaire de notre intégrité territoriale, et une allégeance déplorable envers l’ennemi hostile aux intérêts de notre pays et à sa sécurité intérieure”.

Le Syndicat, poursuit le communiqué, a accueilli avec “beaucoup d’étonnement et d’indignation cette déviation dangereuse” du président Kais Saied, déplorant “une action hostile doublée d’une dérive sans précédent et une provocation incalculable en rupture avec la diplomatie de neutralité adoptée par la Tunisie depuis des décennies”.

“Il s’agit là d’une violation flagrante des règles de bon voisinage, d’un mépris des dispositions des accords et pactes internationaux et d’une atteinte flagrante aux intérêts et aux relations étroites unissant les deux peuples”, indique le SMAPP.