Le Tchad n’a plus aucune relation avec la pseudo “RASD” depuis 2006

lundi, 26 octobre, 2020 à 15:05

Le Centre d’orientation et d’assistance aux personnes en situation de handicap de Fqih Ben Salah est un espace d’accueil approprié qui contribue de manière qualitative à l’autonomisation et à l’intégration de cette frange de la société, grâce aux nombreux services sociaux, économiques, médicaux et d’accompagnement qu’il offre à ces pensionnaires.