Toute tentative de semer la division dans la relation Maroc-UE est ”vouée à l’échec” (expert italien)

vendredi, 3 mars, 2023 à 21:38

Rome – Toute tentative de semer la division entre le Maroc et l’Union européenne, dont les relations reposent sur des bases solides, “est vouée à l’échec”, a affirmé vendredi le politologue italien Marco Barato.

La visite au Royaume du Commissaire européen à la politique de voisinage et à l’élargissement, Olivér Várhelyi, qui répond aux hostilités de certaines parties isolées à l’égard du Maroc, en témoigne, a déclaré à la MAP l’expert en relations internationales.

Cette démarche importante du Commissaire européen vient conforter une dynamique “positive” et une “synergie active et fructueuse” entre plusieurs pays européens et le Royaume, traduite notamment par la réunion de Haut niveau entre le Maroc et l’Espagne et la position claire de l’Autriche sur le plan d’autonomie du Sahara marocain, a-t-il relevé.

Selon M. Barato, ces pays ont fait preuve d’une attitude “constructive face à des parties qui jalousent le développement et le rayonnement du Royaume, tentant d’user des relations profondes et stratégiques entre l’UE et le Maroc”.

Le Maroc et l’UE ont signé, jeudi à Rabat, 5 programmes de coopération d’un montant total de près de 500 millions d’euros – M€ pour appuyer les grands chantiers de réforme du Royaume.

Signés par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le Commissaire européen Várhelyi, les 5 programmes de coopération concernent la protection sociale, la transition verte, la réforme de l’administration publique, la gestion des migrations et l’inclusion financière.