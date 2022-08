TICAD-8: L’accueil par le président tunisien du chef du polisario, un “acte irresponsable” (association)

dimanche, 28 août, 2022 à 11:46

Madrid – L’Association du réseau des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger a condamné fermement l’accueil réservé par le président tunisien, Kaïs Saïed, au chef des milices séparatistes du “polisario”, dans le cadre du 8ème Sommet de la TICAD, le qualifiant d'”acte irresponsable”.

La position du président tunisien ne représente point celle du peuple tunisien frère, mais seulement celle de Kaïs Saïed, “qui se devait d’être prévoyant et de penser à l’intérêt de son peuple avant de recevoir le chef de l’entité fictive”, indique l’association dans un communiqué.

“Kaïs Saïed a montré au monde qu’il est au service d’autres parties que son peuple”, relève l’association, notant que la réception officielle du représentant du “polisario” est “une déclaration flagrante d’hostilité envers le Royaume du Maroc et le peuple marocain”.

Selon le communiqué, ce comportement traduit une “ignorance” de la réalité géopolitique, “à l’heure où l’on voit de grands pays reconnaître la marocanité du Sahara”, alors que les ouvertures de consulats à Lâayoune et Dakhla, dans le Sahara marocain, se poursuivent jour après jour.

“Le Royaume du Maroc veut des relations claires et honnêtes sans ambiguïté ni hypocrisie politique, et sa décision de rappeler son ambassadeur en Tunisie est une décision souveraine exprimant sa colère face à un comportement irresponsable”, note l’association.

Et de conclure que “Kaïs Saïed est libre dans ses actions et maître de ses décisions, mais son accueil de l’ennemi du Maroc est un acte agressif et irresponsable”, appelant la Tunisie à clarifier sa position vis-à-vis du Royaume.