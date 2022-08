TICAD-8: Les Marocains d’Italie indignés par l’accueil à Tunis du chef des séparatistes

lundi, 29 août, 2022 à 14:22

Rome – Des membres de la communauté marocaine établie en Italie se sont dits indignés, lundi, par l’accueil réservé par le président tunisien au chef des milices séparatistes à Tunis, dans le cadre de la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD-8), le qualifiant d’acte “incompréhensible” et “inadmissible”.

Dans un communiqué conjoint, une dizaine d’associations de la société civile d’Italiens d’origine marocaine ont condamné vigoureusement cette démarche “irresponsable” qui porte atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume et aux liens forts et séculaires unissant les deux peuples marocain et tunisien.

La décision d’inviter le chef des milices séparatistes du “polisario” à cette conférence a été prise contre de la volonté de plusieurs pays africains, qui ont regretté l’absence du Maroc, un “acteur incontournable” sur le continent, ont-ils souligné, notant que ce comportement “hostile” n’honore pas le peuple tunisien.

Le président tunisien s’est aligné aux côtés des ennemis du Royaume, “pays qui a toujours défendu les intérêts, la sécurité et la stabilité du peuple tunisien”, note le communiqué, rapportant que plusieurs voix de la diaspora tunisienne installée en Italie se sont élevées contre cette “aberration”.

Les associations ont également salué la décision du Royaume de ne pas participer au 8ème Sommet de la TICAD et de rappeler immédiatement en consultation l’Ambassadeur de SM le Roi à Tunis, dénonçant, en outre, les prétextes “absurdes” de la diplomatie tunisienne.

La communauté marocaine établie en Italie réaffirme la mobilisation permanente derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume et ses intérêts supérieurs, conclut le communiqué.