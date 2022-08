TICAD-8: Le Liberia regrette l’absence du Maroc, appelle à la suspension de la Conférence

Tunis- Le Liberia a regretté, samedi, l’absence du Maroc de la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) et appelé à “la suspension de cette session jusqu’à résolution des problèmes relatifs aux procédures” après l’invitation unilatérale de l’entité séparatiste du “polisario” à cet événement.

“Le Liberia fait part de son regret quant à l’absence du Maroc de la TICAD-8. On est surpris de la présence imposée d’une délégation (NDRL polisario) en violation des procédures de la TICAD”, a dit le ministre libérien des Affaires étrangères, Dee-Maxwell Saah Kemayah à l’ouverture de cette conférence.

Dans ce sens, il a appelé au respect des procédures et des règles d’invitation établies dans le cadre de ce Sommet.

Et de souligner l’importance de respecter les règles et les procédures relatives à l’invitation des personnes et délégations, établies conjointement avec le Japon, appelant à se conformer aux décisions de l’Union africaine relatives au format de la participation dans des rencontres de partenariat.

Cette position vient conforter celles prises par d’autres États africains qui ont dénoncé l’invitation unilatérale par la Tunisie de l’entité séparatiste contre l’avis du Japon et en violation du processus de préparation et des règles établies.

Dans ce sens, le président de la Guinée Bissau et président en exercice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), M. Umaro Sissoco Embalo, a quitté cette conférence pour protester contre la participation du “polisario”.

De son côté, le président du Sénégal et Président en exercice de l’Union africaine, Macky Sall, a regretté que la TICAD soit marquée par l’absence du Maroc, un “éminent membre de l’union africaine”.

“Le Sénégal regrette que ce rendez-vous de la Ticad soit marqué par l’absence du Maroc, un éminent membre de l’union africaine, faute d’un consensus sur une question de représentation”, a dit M. Sall à l’ouverture de cette conférence.

Il a émis l’espoir de voir ce problème “trouver une solution durable dans l’avenir pour la bonne marche de notre organisation et de notre partenariat dans un cadre serein et apaisé”.

Le Maroc a décidé de ne pas participer au 8ème Sommet de la TICAD qui se tient en Tunisie les 27 et 28 août et de rappeler immédiatement en consultation l’Ambassadeur de SM le Roi à Tunis “suite à l’attitude de ce pays dans le cadre du processus du forum de coopération Japon-Afrique qui vient confirmer de manière flagrante son hostilité à l’égard du Royaume”.

Dans la journée, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a indiqué que le communiqué publié vendredi soir par le ministère tunisien des Affaires étrangères pour tenter de justifier a posteriori l’acte hostile et profondément inamical des autorités tunisiennes à l’égard de la Cause Nationale première et des intérêts supérieurs du Royaume du Maroc, “contient de nombreuses approximations et contrevérités”.

En conséquence, les règles de l’Union Africaine et son cadre de travail, que le Maroc respecte entièrement, ne s’appliquent pas en l’occurrence, souligne-t-on. Concernant l’invitation de l’entité séparatiste à la TICAD-8, le porte-parole du ministère tient à préciser qu’il a été convenu dès le départ et avec l’accord de la Tunisie, que seuls pourront prendre part à cette rencontre, les pays ayant reçu une invitation cosignée par le Premier Ministre Japonais et le Président tunisien.