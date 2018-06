Tigre : un havre de paix pour ceux qui fuient le bruit de Buenos Aires

lundi, 11 juin, 2018 à 12:48

Par Hicham Lakhal

Buenos Aires – Pour tous ceux qui veulent fuir l’agitation et le rythme trépidant de Buenos Aires, la paisible ville de Tigre est un véritable havre de paix pour s’évader et se ressourcer pendant le week-end avant de revenir vers une capitale argentine considérée parmi les villes latines les plus touchées par la pollution sonore.

Pour se rendre à Tigre, à seulement environ 25 kilomètres de Buenos Aires, il suffit d’emprunter le train ou de longer l’autoroute Panamericana. Cette ville était par le passé peuplée par les tribus indigènes des Guaraní qui y vivaient et s’adonnaient à la pêche et la culture de maïs.

Cette ville, dont le nom évoque le Jaguar, un félin sud-américain qui vivait dans la région, a été complètement détruite en 1820 par la montée des eaux du fleuve Parana.

Suite à ce désastre, la ville a été reconstruite offrant aux Porteños un écrin de beauté et de calme où beaucoup ont construit des maisons d’été à l’européenne.

La ville a connu la prospérité économique et sociale tout au long du XIXe siècle jusqu’en 1959, lorsque de nouvelles inondations l’ont frappé, semant la dévastation et provoquant la destruction de plusieurs maisons, hôtels et forêts de la région.

Au cours des années soixante-dix et quatre-vingt, la ville est devenue un refuge favori pour les opprimés des coups d’état militaires en Amérique latine, des bohémiens, des musiciens et des écrivains tels que Rodolfo Walsh ou Haroldo Conti.

Depuis le début des années 90, la ville a changé de visage une nouvelle fois avec la construction d’un grand nombre d’établissements touristiques, ce qui a permis à la Tigre d’accueillir les personnes fuyant l’agitation de la capitale.

Aujourd’hui la “Venise argentine” est devenue une icône touristique pour les Argentins et autres étrangers visitant le pays sud-américain.

Ce qui attire les touristes vers cette ville flottante sur le fleuve Parana est le style de cohabitation avec ce delta du fleuve qui commence un long voyage depuis les chutes d’Iguazu à la frontière entre l’Argentine et le Brésil.

Les rives du delta de Tigre, l’un des plus grands deltas en termes de débit, abritent des zones fertiles où la faune et la flore prolifèrent.

Ce delta offre un style de vie particulier pour les habitants locaux, en ce sens qu’il constitue le principal passage pour les produits locaux comme le bois et les fruits.

Da plus, Tigre est considérée comme la capitale de l’Argentine en termes de pratique d’aviron, du Kayak et des sports aquatiques, une particularité qui donne à la ville un cachet unique en son genre.

Selon le responsable du secteur du tourisme à la mairie de Tigre, Sergio Castro, la ville séduit ses visiteurs par son offre touristique diversifiée, comme une excursion à bord de bateaux longeant le fleuve Parana et du centre commercial des fruits, le plus grand du genre en Amérique latine, outre une longue liste de plats typiques de la région.

Et d’ajouter que l’aspect culturel, ne se limite pas aux différents musées qui se trouvent dans la ville dont celui du maté, une boisson très populaire en Amérique du Sud, particulièrement en Argentine et en Uruguay.

En effet, explique-t-il, la ville propose de nombreux circuits touristiques qui englobent les lieux où vivaient des écrivains célèbres comme Jorge Luis Borges et Saúl Solar.

Avec ses atouts naturels, Tigre espère qu’un jour elle sera déclarée patrimoine culturel et historique de l’humanité par l’UNESCO, et les autorités locales et la société civile tentent d’inscrire Tigre sur la liste des Merveilles du monde.