Toronto: la communauté juive marocaine fière du rôle de SM le Roi en faveur de la paix au Proche-Orient

mercredi, 23 décembre, 2020 à 23:56

Montréal – La Communauté juive marocaine de Toronto (CJMT), au Canada, a exprimé sa fierté du rôle que joue SM le Roi Mohammed VI en faveur de la paix au Proche-Orient.

“Nous membres de la CJMT, fidèles et attachés à notre Souverain, sommes fiers du rôle inlassable d’avant-garde de Sa Majesté le Roi dans la recherche d’une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens”, a déclaré à la MAP le président de la CJMT, Simon Keslassy.

La communauté juive marocaine de Toronto se réjouit de la décision prise par le Souverain pour reprendre les contacts et réactiver les canaux de communication entre le Maroc et Israël, a-t-il dit.

Le Royaume a été depuis toujours un pays de tolérance, de coexistence, de vivre-ensemble et de paix, a poursuivi M. Keslassy, soulignant que la visite effectuée mardi au Maroc d’une délégation américano-israélienne de haut-niveau, devrait permettre de concrétiser le rapprochement Maroc-Israël.

Les accords signés à l’occasion de cette visite augurent de fructueux échanges et d’un partenariat mutuellement bénéfique, a-t-il estimé.

Évoquant la question du Sahara marocain, le président de la CJMT a assuré que “nous Juifs marocains de Toronto seront toujours mobilisés derrière SM le Roi, que Dieu L’assiste, pour le parachèvement et la défense de l’intégrité territoriale du Royaume”.

La visite au Maroc mardi d’une délégation américano-israélienne de haut niveau a été sanctionnée par une Déclaration Conjointe qui a mis l’accent sur l’ouverture d’une ère nouvelle dans les relations entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël.

Au cours de cette visite, des accords touchant plusieurs domaines ont été conclus par le Royaume du Maroc avec les États-Unis et l’État d’Israël.