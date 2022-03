Le tramway, un outil d’intégration sociale et de requalification urbaine (PCNS)

vendredi, 25 mars, 2022 à 19:58

Rabat – Le tramway, mis en service à Rabat en 2011 et à Casablanca en 2012, se veut un moyen pour assurer l’intégration sociale et la requalification urbaine, selon un policy brief publié par le Policy Center for The New South (PCNS).