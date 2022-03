Trois questions à Asmaa Kherrati, cheffe de projet FLOWER soutenu par l’UpM au Maroc

vendredi, 4 mars, 2022 à 15:46

Le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine parlementaire a été au menu d’entretiens, jeudi à Rabat, du président de la Chambre des conseillers, M. Naama Mayara, avec le Président du Conseil de la Choura bahreïni, M. Ali bin Saleh Al Saleh, et ce en marge du Congrès de l’Association des Sénats, Conseils de la Choura et Conseils équivalents d’Afrique et du Monde arabe (ASSECAA), et du Forum du dialogue parlementaire des sénats et conseils équivalents d’Afrique, du monde arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes.