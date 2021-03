Trois questions au directeur régional de la Jeunesse et des sports à Drâa-Tafilalet

mardi, 9 mars, 2021 à 13:33

Errachidia – Le directeur régional de la Jeunesse et des sports à Drâa-Tafilalet, Abdelaziz Baaziz, souligne, dans un entretien à la MAP, les efforts déployés au niveau régional pour donner une forte impulsion au secteur de la jeunesse et des sports, notamment à travers le renforcement des différentes infrastructures dédiées à ce domaine.

Quels sont les efforts déployés pour développer le secteur de la jeunesse et des sports dans la région de Drâa-Tafilalet ?

Des efforts importants sont déployés par le ministère de tutelle, à travers la Direction régionale de la Jeunesse et des sports à Drâa-Tafilalet, pour développer et donner une nouvelle dynamique à ce secteur stratégique et renforcer sa contribution au processus de développement régional.

Ces efforts passent notamment par le renforcement des infrastructures dédiées à ce secteur, à travers la construction, entre autres, de terrains de proximité, de salles omnisports et de piscines, ainsi que la réhabilitation d’autres installations sportives.

Dans ce cadre, plusieurs grands projets sont en cours de réalisation au niveau des cinq provinces de la région de Drâa-Tafilalet, dont un centre de colonie de vacances dans la commune d’Aguelmous (province de Ouarzazate), dont la capacité d’accueil sera de plus de 700 places. Le taux d’avancement des travaux de ce projet a atteint 90%.

De même, 29 terrains de proximité sont en cours de construction dans la province de Zagora, dans le cadre du programme national portant sur la création de 800 de ces structures sportives à travers le Royaume.

Il y’a lieu de citer aussi la construction, dans la province de Midelt, de 4 piscines semi-olympiques et du centre de colonie de vacances d’Aguelmam.

Au niveau de la province d’Errachidia, les études sont en cours pour la construction d’un centre de colonie de vacances dont la capacité d’accueil sera supérieure à 600 places. Une salle couverte omnisports et une piscine semi-olympique seront réalisées également.

Quelles ont été les mesures prises pour s’adapter à la conjoncture imposée par la pandémie du Covid-19 ?

Durant la période de confinement due à la pandémie du nouveau Coronavirus, la Direction régionale de la Jeunesse et des Sport à Drâa-Tafilalet a pris une série de mesure pour s’adapter à cette situation et pouvoir organiser des évènements. Ces mesures ont porté essentiellement sur la mise à profit des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

C’est ainsi que plusieurs rencontres et conférences à distance ont été organisées et ont permis de garder le contact avec le jeunes et de les sensibiliser aux dangers du nouveau Coronavirus et à la nécessité d’adopter les mesures barrières nécessaires pour protéger leur santé et celle de leurs proches.

Des exposés, à travers la page Facebook de la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports, ont été donnés par des experts à ce sujet. D’autres activités à distance, dont des concours de dessin, de poésie, de la nouvelle, de musique et de théâtre ont été aussi organisés.

Ces différentes activités ont été très appréciées par les bénéficiaires surtout durant la période du confinement.

Quels sont les partenaires de la Direction régionale dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans le domaine de la jeunesse et des sports ?

Les activités organisées par la Direction régionale de la Jeunesse et des sports à Drâa-Tafilalet sont initiées en collaboration avec les Directions provinciale d’Errachidia, Ouarzazate, Tinghir, Midelt et Zagora, en partenariat avec les associations œuvrant dans ce domaine.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes socio-éducatifs du ministère de tutelle susceptibles d’assurer l’organisation, l’encadrement et la protection de la jeunesse, de l’enfance et de la femme.

Le but est aussi d’améliorer et généraliser l’action associative de la jeunesse et de l’enfance afin de garantir leur protection et leur intégration dans la société.

A cet effet, des aides sous différentes formes sont accordés aux associations qui ont élu leur siège dans les maisons de jeunes et qui sont associées à la programmation et à la mise en œuvre des activités organisées au sein de ces établissements.