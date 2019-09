La Turquie et la Russie, des relations pragmatiques régies par des intérêts bilatéraux et un contexte régional instable

mardi, 3 septembre, 2019 à 17:40

Lamya Dakka

Istanbul – Dans la politique étrangère des Etats, il n’y a pas d’ami éternel, ni d’ennemi éternel, et cette règle s’applique aux relations russo-turques en ce sens que la situation géographique des deux pays, leurs intérêts qui convergent dans certaines situations et s’opposent dans d’autres, en plus d’un contexte régional difficile et instable incitent Ankara et Moscou à coopérer et à coordonner leurs actions dans des questions bilatérales et internationales en dépit de la divergence des positions sur nombre de dossiers.

Malgré les déclarations des responsables russes et turcs mettant en avant la solidité des relations bilatérales et l’importance des visites réciproques des hauts responsables, plusieurs dossiers épineux comme la crise syrienne, les questions des Balkans et l’influence croissante de la Turquie aux dépens de la Russie en Asie centrale et dans le Caucase, empêchent les relations bilatérales de transcender “les calculs pragmatiques” pour établir un partenariat ou une alliance stratégique.

La convergence ou le désaccord des points de vue entre Ankara et Moscou obéit également à la réalité des relations entre la Turquie et ses alliés traditionnels comme les Etats-Unis, l’Union européenne et l’OTAN, au rôle des acteurs régionaux notamment l’Iran et les pays du Golfe, outre un réseau complexe de données et d’événements successifs qui mettent à l’épreuve la politique étrangère des deux Etats et obligent ces derniers à ajuster en permanence le rythme de leurs politiques en fonction des mutations géopolitiques et des défis à venir.

Dans ce cadre, l’analyste politique et expert à l’Institut du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, Dmitry Frolovsky, estime qu’il est peu probable que la réalité des relations russo-turques change, ajoutant que ces rapports vont garder leur « pragmatisme froid même dans un proche avenir ».

Evoquant la situation à Idlib à titre d’exemple, l’expert a indiqué que Moscou, qui maintient un mode interactif et une attitude plus ou moins pragmatique s’agissant de la présence turque au nord de la Syrie, adopte une position de patience avant de lancer une attaque massive sur le dernier bastion de l’opposition armée car cette action pourrait nuire aux relations bilatérales et éventuellement se transformer en conflit par procuration avec la Turquie.

Le chercheur russe souligne également dans un article publié dans le journal “The Moscow Times” que cette flexibilité a été accueillie favorablement par Ankara qui considère la Russie comme une puissance centrale dotée d’une politique régionale cohérente.

Pour M. Frolovsky, le renforcement par Ankara de son poids géopolitique en promouvant la coopération avec les Etats-Unis n’aura pas d’incidence décisive sur ses relations avec Moscou, ajoutant que malgré les informations selon lesquelles la Turquie cherche à consolider sa coopération avec Washington en vue de mettre en place «un bloc fort » au nord-ouest de la Syrie suite à l’accord sur l’établissement d’une zone sécurisée, les actions des Etats-Unis au Moyen-Orient « sont largement imprévisibles ».

En effet, la réalisation d’une avancée dans le dossier d’Idlib reste difficile comme le reconnaissent les dirigeants des deux pays qui ont consacré à cette question une grande partie de leurs entretiens lors de la visite du président Recep Tayyip Erdogan, la semaine dernière à Moscou, surtout avec l’insistance de la Russie et du régime syrien à résoudre militairement la bataille d’idlib et l’attachement de la Turquie à son droit de défendre sa sécurité nationale.

Conscients des difficultés de surmonter les problèmes régionaux qui constituent un point de divergence et l’intervention de tierces parties, Moscou et Ankara s’emploient à faire le distinguo entre les affaires à caractère politique et économique, le but étant de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économique, technique et militaire.

La visite de M. Erdogan au Salon aéronautique “Maks” organisé récemment à Moscou où les derniers modèles d’avions de combat russes ont été présentés dans l’espoir de conclure un accord similaire au contrat de vente des missiles S-400, reflète le niveau avancé de la coopération militaire entre la Turquie et la Russie.

Selon les observateurs, l’intérêt croissant qu’accorde la Turquie, un pays membre de l’Alliance atlantique, à l’industrie militaire russe aux dépens de Washington ne signifie pas forcément une entente sur des questions litigieuses, mais il traduit plutôt le souci des deux Etats de réaliser des intérêts communs, comme c’est le cas pour la Turquie de renforcer ses capacités de défense et d’assurer la sécurité de ses frontières territoriales, et le souhait de la Russie de gagner un allié proche de Washington.

L’aspect économique des intérêts communs concerne les projets revêtant un caractère stratégique notamment dans les domaines de l’investissement, de l’énergie, du transport du gaz naturel et du tourisme, en plus des mesures prises telle la suppression des visas pour les hommes d’affaires et l’importance des projets lancés pour le rapprochement entre Moscou et Ankara.

Selon les dernières statistiques, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est passé de 25,7 milliards de dollars en 2018 à 10 milliards de dollars durant les cinq premiers mois de 2019, alors que les deux parties ambitionnent de porter ce volume à 33,3 milliards de dollars dans une première étape et à 100 milliards de dollars par an.

Certes, l’avenir des rapports entre la Russie et la Turquie, deux pays voisins entretenant des relations étendues qui influent sur les événements régionaux et internationaux et qui constituent un cas unique dans l’espace eurasien, reste tributaire de la capacité de la Turquie à assurer un équilibre dans ses relations avec les Etats-Unis et l’OTAN, d’une part, et avec la Russie, de l’autre, mais aussi de la capacité de Moscou d’attirer Ankara pour une coopération militaire plus accrue et une coordination régionale étroite dans la perspective d’une alliance stratégique.